雙颱將接力生成？北台灣溼冷降溫近10度
記者黃仁杰／台北報導
calendar_today2020-11-08 09:15:12｜update2020-11-08 09:23:54
今（８）日受到東北風影響，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，應特別留意，北部、東部、東南部地區及中南部山區有局部短暫雨，外出應攜帶雨具，其他地區則為多雲到晴的天氣，而北台灣氣溫下降近10度，未來兩日晚間至清晨氣溫最低。
中央氣象局表示，北台灣高溫明顯下降，桃園以北及東北部整天較濕涼，高溫約22、23度，花東及中南部高溫約26至31度，夜間清晨中部以北及宜蘭低溫19至21度，南高屏及花東低溫約21至24度。另外，東北風明顯偏強，今天桃園至台南、東部、東南部、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪。
中央氣象局表示，近期菲律賓東方海面到南海有些熱帶擾動，今日白天可能增強成熱帶性低氣壓，另外在帛琉海域也有擾動，有機會生成有1到2個颱風，但因緯度都較低，直接影響台灣機率不大。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，本周南海及菲律賓東方海域，海溫高，分別各有熱帶擾動先後在其中發展。至於模式所模擬的熱帶擾動，皆因受到其北方高氣壓偏東風的導引，一是在南海發展，向西往越南，另一則在菲律賓東方發展，經呂宋島、向西進入南海，再朝越南前進。若兩擾動皆被命名，則今年颱風生成數，將追近氣候平均值，已在氣候正常值範圍，但侵台颱風數卻仍掛零，遠不及「氣候平均值」的3.4個。