NBA／川普大選崩盤遭逆轉 詹皇發「世紀之鍋」梗圖狂酸
NBA／川普大選崩盤遭逆轉 詹皇發「世紀之鍋」梗圖狂酸
記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-11-08 09:30:19
美國總統川普這次競選極可能失利，而一向和他不對盤的洛杉磯湖人球星「詹皇」LeBron James，對於目前的情況自然是幸災樂禍。他在IG上放了一張惡搞圖，諷刺川普就像2016年的勇士被自己逆轉一樣。
2016年總冠軍賽，例行賽拿下73勝的勇士，一度取得3:1的絕對優勢，不料最終卻被騎士給成功翻盤丟冠。而搶七戰最關鍵的一回合，莫過於James將快攻中的Andre Iguodala的上籃給封蓋下來，逆轉了整場氣勢。本次大選，川普雖然一路落後，但在賓州、喬治亞、內華達、北卡羅萊納、佛羅里達等搖擺州都取得票數上的領先，一度看起來很有機會勝選，他甚至在演說時表示自己已經勝選。
但由於本次郵寄選票的對象以民主黨居多，一個晚上過去之後，川普在數個搖擺州的領先居然遭到翻盤，目前已經有多家美國權威媒體宣布拜登當選。
而James也得意的在社群網站上放了一張當年總冠軍賽他送出「世紀之鍋」的圖，只是兩人的頭像修改成了拜登封蓋了川普，藉此來炫耀勝利。