共和黨大老沉默　川普循司法途徑難獲支持

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共和黨大老沉默　川普循司法途徑難獲支持

中央社

calendar_today2020-11-08 11:16:32

朱利安尼
▲川普競選團隊聲明，稱表示選戰尚未結束，將會展開司法訴訟。圖為川普的私人律師朱利安尼。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社記者江今葉華盛頓7日專電）儘管民主黨候選人拜登在總統大選中勝出，但總統川普仍不認輸，誓言透過司法途徑，希望扭轉情勢。但對於川普的一意孤行，共和黨大老多半緘默不願附和，川普孤掌難鳴。
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美國媒體稍早報導，拜登（Joe Biden）今天搶下賓州20張選舉人票後，累計拿到273張選舉人票，超越270張當選門檻，將於明年1月20日入主白宮，成為美國第46位總統。
消息傳出時，川普正在維吉尼亞州史特林（Sterling）的川普國家高球俱樂部（Trump NationalGolf Club）打高爾夫球。返回白宮途中也遭遇在白宮前大批民眾聚集在廣場上慶祝他的落敗。川普心中想必不好受。

但不輕言認輸的川普，在拜登跨過當選門檻後，立即透過競選團隊發出聲明，表示選戰尚未結束，並說拜登急於宣布勝選，是因為不希望真相被揭露，他的法律團隊下週起將展開司法訴訟。

對於拜登勝出，共和黨大老雖然保持緘默，但也未和川普站在同一陣營。

面對川普一意孤行執意啟動法律大戰，包括參議院多數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）等多位大老都沉默不表示意見，或對川普的策略採取中立態度，避免過度涉入。美國媒體紛紛報導，共和黨人有意識地疏離川普，以免對自身帶來不當影響。

這除了因為對川普的選舉舞弊指控真實性有所保留外，過去4年共和黨遭到川普綁架，讓黨的聲譽大受影響也是主因。好不容易在國會選舉中小贏的共和黨必須穩住態勢，贏回選民支持，為2年後的期中選舉，甚至4年後的總統大選積蓄民意基礎，重新奪回政權。
更重要的是，美國身為老牌民主大國，共和黨人也不願見民主遭到踐踏。有道是上台靠機會，下台靠智慧，連向來視為親保守派的華爾街日報都呼籲川普能選擇優雅的讓步，不要讓他的政治成就因為拒絕政權轉移而毀於一旦。（編輯：郭中翰）1091108
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