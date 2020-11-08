加州奧克蘭女兒　賀錦麗將成副總統改寫歷史

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56歲的賀錦麗打破美國政治長期以來難以突破的兩個障礙：女性和有色人種。
亞非裔混血的賀錦麗父母皆是移民，1960年代初期到加州大學柏克萊分校（University of California,Berkeley）求學，牙買加裔的父親是史丹佛大學名譽經濟學者，已逝印度裔母親是研究癌症的博士。父母在她7歲時離異，單親媽媽在加州奧克蘭（Oakland）扶養她和妹妹長大。華裔友人幫她取的中文名「賀錦麗」，帶有「前程似錦且美麗」的意思。
賀錦麗的律師丈夫的中文名是任德龍（DougEmhoff），他將成為美國有史以來首位「第二先生」，他在最新的推特放了一張兩人擁抱的照片，圖說是「真替你驕傲」。
2020年美國大選的投、開票因為冗長的計票作業，讓選舉結果成為漫長多天的等待。
加州聖荷西「信使新聞」（The Mercury News）今天報導，賀錦麗的故鄉奧克蘭民眾得知拜登贏了賓州的消息後，今晨當地社區到處都能聽聞汽車喇叭和喧囂慶祝的聲音。
民眾米勒（Heidi Miller）告訴信使新聞：「我們學到了4年前的狀況不是那麼好，我們需要往前走。」
護理助理伊凡斯（Darnarryl Evans）說：「疫情對於第一線工作人員特別困難，至少現在有點新鮮的空氣，我覺得有活力、感到興奮。」
在聖荷西市政府外歡慶的泰勒（Stephanie Taylor）說，總統川普回應2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情的作法讓人們筋疲力竭。
從北到南，舊金山和聖荷西（San Jose）都有類似慶祝拜登與賀錦麗勝出的畫面，支持者戴或不戴口罩當街開派對、「敲鑼打鍋」表達心情 。
公立小學教師柯森斯（Jennifer Cousins）對選舉結果鬆了一口氣：「有了正副總統拜登和賀錦麗的組合，這將是停止分裂和重返融合的時刻。」
儘管加州是民主黨的票倉，並非每個人都慶祝拜登勝出，仍有選民支持川普和他的外交政策，只不過拜登的支持者人數蓋過了川粉。
來自舊金山灣區的賀錦麗將成為副總統，對有色人種與女性有鼓舞作用。民主黨內的恭賀聲包括舊金山市長布里德（London Breed）發表新聞稿，表示「在幾個月內我們將看到的畫面是一位黑人女性、移民者的女兒在這個國家宣誓就任副總統」。
加州州長紐松（Gavin Newsom）推文表示，「從美國最大州恭賀這些合眾國的下任總統拜登與副總統賀錦麗」，「這確實是美國所需要的勝利，成為我們知道我們能做的美國」。（編輯：郭中翰）1091108