美國大選「搖擺州」超重要？台人讚1關鍵　驚人真相曝光

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這位網友在 PTT Gossiping 板上PO出一篇「美國為何有那麼多搖擺州」的文章表示，「台灣縣市直接用顏色分，沒有搖擺州，可是美國為何有那麼多的搖擺州？歷史成因為何？」此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示這是「民主表現」，「至少比較可能有變數，不然每次自動+55也沒啥好看的」、「這才叫民主的表現，票倉、鐵票那種就是意識形態而已」、「把搖擺州當作中間選民的想法」、「西瓜州才奇怪，本來就是做不好下台」、「搖擺才好啊，看看藍綠選民」、「人家懂得會制衡要換阿，哪像西瓜放了也會上的，呵呵」。
而事實上，美國在總統選舉中，選舉團制度讓每一個州來決定選舉人票的分配方法。除了緬因州和內布拉斯加州外，所有州都使用勝者全取方式，即贏得最多普選票的人可以全取該州的所有選舉人票。這樣一來，總統候選人如果在某州已有相當大機會勝出或輸掉（紅州與藍州），他未必有太大動力在該州花費時間或資源。
例如，俄亥俄州一直被視為最具影響力的搖擺州，在過去總統選舉中，候選人幾乎都必定是贏下俄亥俄州的情況下才當選總統（上次贏得俄亥俄州卻輸掉選舉，得追溯到1960年的理察·尼克森），美國人還有「贏得俄亥俄，贏全國寶座」（「As Ohio Goes, So Goes the Nation」）的說法。賓夕法尼亞州、佛羅里達州也是大眾關注的搖擺州。傳統著名的搖擺州還有北卡羅來納州、維吉尼亞州、科羅拉多州、愛荷華州等。（編輯：王柏文）