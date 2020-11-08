影／小小米其林　香田國小烘焙課DIY米食蜂蜜蛋糕

好吃又好玩！香田國小引入政大鹿樂平台教學換宿計畫，來自台北的張妍溱與林沛湄兩位志工老師，今（8）日來到香田國小，指導小朋友製作米食蜂蜜蛋糕，從認識食材、攪拌、分裝，送進烤箱，讓孩子們體驗自己動手做出來的蜂蜜蛋糕，感受烘焙課程的溫馨與美好。

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▲小朋友要發揮分工合作的精神，把材料攪拌均勻。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.08）

× ▲小朋友要發揮分工合作的精神，把材料攪拌均勻。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.08）

老師與小朋友分享，蜂蜜蛋糕運用到的材料包括葵花籽油、蛋、砂糖、米穀粉、鮮奶、蜂蜜等，經過攪拌均勻，再進行分裝，放入烤箱烤個15到20分鐘就完成了，雖然過程簡單，但是小朋友要發揮分工合作的精神，因為攪拌需要時間與耐心，才能把材料攪拌均勻。

一年級小朋友今天是第一次做烘焙課，渝安同學說：我喜歡自己動手攪拌，蜂蜜蛋糕的味道好香，我好期待能吃到自己製作的蜂蜜蛋糕。六年級的佑均同學說，沛湄老師教我們利用電動打蛋器，先將蛋白打出一些泡沫，做成蛋白霜，再將麵糊倒入蛋白霜中混合均勻，蜂蜜蛋糕就準備大功告成了。

▲香噴噴的米食蜂蜜蛋糕出爐了。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.08）

× ▲香噴噴的米食蜂蜜蛋糕出爐了。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.08）

張妍溱示，許多孩子都是第一次操作烘焙設備，所以一定要先充分指導正確的使用各類機器，避免小朋友操作失誤，製作過程中可以深刻發現小朋友非常熱衷，期待自己的成品可以出現在自己的眼前，與大家分享。

▲志工老師到香田國小，指導小朋友製作米食蜂蜜蛋糕。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.08）

× ▲志工老師到香田國小，指導小朋友製作米食蜂蜜蛋糕。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.08）

香田國小校長鄭培華指出，教學換宿計畫的推動，豐富了藝能課的師資，學校目前的山野教育、攀樹、攀岩、滑降等課程，都有熱血志工來香田幫忙，讓小朋友能學到更有趣的課程。

鄭培華說，全校小朋友都很期待烘焙課程的到來，最重要的是親手製作，小朋友完全不會感到疲憊，手作過程讓學生記憶深刻，永遠記得課程內容。今天的蜂蜜蛋糕課程，除了讓孩子知道米食也可以是各種糕點的重要材料，相信孩子也會越來越喜歡烘焙課程。