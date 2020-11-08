她不想要了！貓舍員工曬對話內容打臉　六月發聲明回應

藝人六月曾飼養3隻貓咪Seven、11和小3，近來卻被爆料她棄養貓咪，在社群平台上被出征後，貓舍前業主發出聲明強調一切都是誤會一場並替六月澄清，原以為事件就此結束，未料昨（７）日貓舍員工突然發文、po出對話紀錄打臉一切說法，而六月也再次做出回應。

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員工表示上個月有詢問前業主小3未來的去向、飼養費用是否要向六月請款等問題，而從2人的對話內容當中可以看出，當時前業主就明確表示「六月不想要這隻貓」，還請員工帶小3去前業主的朋友家，否則就只能送收容所，此外，當員工詢問他是否有告知六月會把小3送給朋友時，前業主的答案竟是「她（六月）不管小3後續了」。

員工曝光和前業主的對話內容，打臉其當初的說法，「至今本人之前業主矢口否認自己有送貓意圖，並對外表示六月小姐只是告知請他暫時照顧等等，都是明確的謊言」，他也指控前業主不願意負起責任之外，還蓄意誤導事實。





隨後六月發出聲明澄清，表示自己從來沒有簽訂任何棄養文件，也沒有對任何人表示過不要小3，坦言不清楚前業主是如何和員工溝通和協調，「但對我而言，我本人既然沒有拋棄小3的意思表示，沒有簽過任何拋棄文件，小3就仍是我的家人」。





六月表示在看過員工的貼文之後，認為前業主有很大的問題，「我的孩子被人拿走，而拿走我孩子的人覺得程序合法，那問題與前業主恐怕脫不了關係，整件事情我之後一定會一一釐清並咎責」，坦言現在最重要的事情，就是小3要回到家人身邊，六月也呼籲大家中途先不要將小3轉交給其他飼主，而是先能與她本人聯繫，把狀況釐清。（編輯：侯家瑜）

▲六月發聲明否認棄貓。（圖／六月臉書）