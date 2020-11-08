拜登勝選演說強調美國治癒、團結　呼籲川普支持者和解

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賀錦麗相信美國選出了最好的一人，拜登，他能夠作為「美國人的總統」成為孩子們的榜樣、保護所有人的安全。她明白時代一直充滿挑戰，特別是在過去的幾個月，充斥著悲傷、痛苦、擔憂和掙扎，也見證了人民的勇氣、彈性和慷慨。賀錦麗表示，美國人民傳遞了清楚的訊息「選擇了團結、正派、科學與真相，選擇拜登為下一任名美國總統」
拜登開頭即形容這是「所有人的勝利」在此次選舉中他拿到了創紀錄的 7400 萬張選票，是有史以來最多的一位當選總統「今晚，美國將道德世界引向更接近正義」。「最令人驚訝的是全美各地的慶祝活動」並形容這充滿了歡樂以及對未來的信心，對於人們信任他並選擇他作為領導人，自己感到非常謙卑。
拜登感謝所有參與選舉工作的人們，並向妻子、兒子杭特（ Hunter Biden ）以及所有家人們表達感謝，稱讚妻子吉爾（ Jill Biden ）將會是位優秀的、令人驕傲的第一夫人，也是一名出色的教育者。同時，這次人們也選出了第一位少數族裔副總統，拜登說在美國「沒有什麼不可能。」
今年選戰一度陷入膠著，開票結果也反映出美國社會撕裂、分歧的嚴重。拜登表示，現在正是捨棄殘酷的言語攻擊，緩和衝突，互相面對、傾聽彼此的時候了，並引述聖經內容，強調現在正是療癒美國的時候「我們必須恢復美國的靈魂」拜登指出，今晚全世界都關注著美國，而美國則是全球的燈塔。