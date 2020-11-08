拜登勝選演說強調美國治癒、團結　呼籲川普支持者和解

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拜登勝選演說強調美國治癒、團結　呼籲川普支持者和解

國際中心林孝萱/綜合報導

calendar_today2020-11-08 10:26:37

拜登
▲美國當選正副總統拜登、賀錦麗於台灣時間今（8）日上午9點在德拉瓦州發表勝選演說。（圖／美聯社／達志影像）
當選總統拜登（ Joe Biden ）與副手賀錦麗（ Kamala  Harris ）於當地時間 7 日晚間 8 點（台灣時間 8 日 9 點）於德拉瓦州發表勝選演說，表達對選民的感謝與支持。拜登演說中強調，美國社會應在選舉後撫平分歧、團結，也呼籲川普的支持者和解，強調大家都是美國人，彼此不是敵人。
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此次選舉美國首次選出第一位女性、同時身為少數族裔的副總統。當選副總統賀錦麗在拜登之前發表演說，表達對選民、組織者的感謝。賀錦麗表示，她或許是第一位女性副總統，但不會是最後一個，因為美國是個充滿可能性的國家，而她已經準備好作為副總統，展現忠誠、誠實，為每一個家庭付出，團結國家、治癒社會，她和喬準備好了，美國也準備好了。
賀錦麗相信美國選出了最好的一人，拜登，他能夠作為「美國人的總統」成為孩子們的榜樣、保護所有人的安全。她明白時代一直充滿挑戰，特別是在過去的幾個月，充斥著悲傷、痛苦、擔憂和掙扎，也見證了人民的勇氣、彈性和慷慨。賀錦麗表示，美國人民傳遞了清楚的訊息「選擇了團結、正派、科學與真相，選擇拜登為下一任名美國總統」

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲拜登與賀錦麗一同站在台上。（圖／美聯社／達志影像）
拜登開頭即形容這是「所有人的勝利」在此次選舉中他拿到了創紀錄的 7400 萬張選票，是有史以來最多的一位當選總統「今晚，美國將道德世界引向更接近正義」。「最令人驚訝的是全美各地的慶祝活動」並形容這充滿了歡樂以及對未來的信心，對於人們信任他並選擇他作為領導人，自己感到非常謙卑。

拜登感謝所有參與選舉工作的人們，並向妻子、兒子杭特（ Hunter Biden ）以及所有家人們表達感謝，稱讚妻子吉爾（ Jill Biden ）將會是位優秀的、令人驕傲的第一夫人，也是一名出色的教育者。同時，這次人們也選出了第一位少數族裔副總統，拜登說在美國「沒有什麼不可能。」
今年選戰一度陷入膠著，開票結果也反映出美國社會撕裂、分歧的嚴重。拜登表示，現在正是捨棄殘酷的言語攻擊，緩和衝突，互相面對、傾聽彼此的時候了，並引述聖經內容，強調現在正是療癒美國的時候「我們必須恢復美國的靈魂」拜登指出，今晚全世界都關注著美國，而美國則是全球的燈塔。
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