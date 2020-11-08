美國總統大選結果揭曉　蘇揆公開祝賀拜登、賀錦麗

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美國總統大選結果揭曉　蘇揆公開祝賀拜登、賀錦麗

記者康子仁/新北報導

calendar_today2020-11-08 11:21:37｜update2020-11-08 11:22:49

蘇貞昌
▲行政院長蘇貞昌公開向新當選美國總統的拜登和副總統賀錦麗表達誠摯祝福。(圖/記者康子仁攝)
延宕了5天，僵持的美國大選終於有了突破，行政院長蘇貞昌今天在受訪時，公開向新當選美國總統的拜登和副總統賀錦麗表達誠摯祝福，他表示，台美關係在兩國總統的領導下，一定會越來越好，也期待未來能有大的躍進，對兩國和彼此人民都是最好的開展。
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蘇貞昌8日上午前往三峽參訪2020第九屆梅樹月活動-繁花盛開美術史上的「三國演繹」，他在受訪時表示，誠摯向美國拜登總統和副總統賀錦麗女士表達誠摯的祝福，也祝福美國人民又一次完成一個民主的進程，台灣在蔡總統領導下，有非常好的台美關係，在今年初蔡總統當選連任的時候，拜登也特別（經由推特）致電祝賀蔡英文總統的連任，蔡總統也已經（經由推特）致電祝福拜登當選，台美關係相信在兩國總統的領導下，一定會越來越好。
蘇貞昌說，過去這些年在蔡總統領導下，看到美國政府、國會不分黨派，跟台灣的關係大有進展，無論是通過友台法案，或是軍售、貿易額都大大地增加，像2019年臺美之間的貿易額達到2兆4,300多億，而美國在臺灣的投資也高達7,000多億。
蘇貞昌強調，台美有共同的民主價值與堅持，對區域也堅持要和平穩定，兩國之間有長年的深厚友誼，又有這麼大的經貿等各方面的關係，相信未來美國在拜登總統的領導下，一定會更加重視臺美關係。
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