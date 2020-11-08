美國總統大選結果揭曉 蘇揆公開祝賀拜登、賀錦麗
記者康子仁/新北報導
calendar_today2020-11-08 11:21:37｜update2020-11-08 11:22:49
延宕了5天，僵持的美國大選終於有了突破，行政院長蘇貞昌今天在受訪時，公開向新當選美國總統的拜登和副總統賀錦麗表達誠摯祝福，他表示，台美關係在兩國總統的領導下，一定會越來越好，也期待未來能有大的躍進，對兩國和彼此人民都是最好的開展。
蘇貞昌8日上午前往三峽參訪2020第九屆梅樹月活動-繁花盛開美術史上的「三國演繹」，他在受訪時表示，誠摯向美國拜登總統和副總統賀錦麗女士表達誠摯的祝福，也祝福美國人民又一次完成一個民主的進程，台灣在蔡總統領導下，有非常好的台美關係，在今年初蔡總統當選連任的時候，拜登也特別（經由推特）致電祝賀蔡英文總統的連任，蔡總統也已經（經由推特）致電祝福拜登當選，台美關係相信在兩國總統的領導下，一定會越來越好。蘇貞昌說，過去這些年在蔡總統領導下，看到美國政府、國會不分黨派，跟台灣的關係大有進展，無論是通過友台法案，或是軍售、貿易額都大大地增加，像2019年臺美之間的貿易額達到2兆4,300多億，而美國在臺灣的投資也高達7,000多億。蘇貞昌強調，台美有共同的民主價值與堅持，對區域也堅持要和平穩定，兩國之間有長年的深厚友誼，又有這麼大的經貿等各方面的關係，相信未來美國在拜登總統的領導下，一定會更加重視臺美關係。