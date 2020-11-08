舌尖上的偽出國！9款日本鐵道便當台北車站限時開賣

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舌尖上的偽出國！9款日本鐵道便當台北車站限時開賣

記者黃仁杰／台北報導

calendar_today2020-11-08 11:23:17

舌尖上的偽出國！9款日本鐵道便當限時開賣
▲東武鐵道公司推出「SL大樹日光埋藏金便當PREMIUM」，以SL大樹號復古觀光蒸汽火車為外包裝。（圖／台鐵提供）
為了一解民眾出不了國的鬱悶，今（2020）年第6屆鐵路便當節特別力邀到5家日本鐵道業者、共推出9款鐵道便當共襄盛舉，將在13至16日於台北車站大廳限時限量開賣！
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JR東日本公司為全球規模數一數二的鐵道集團，今年推出3款便當，包含以「紅色E6系」及「藍色E7系」新幹線外盒包裝，內含炸雞、通心粉沙拉等孩童喜歡的點心，大人們也可品嚐職人特製的「深川飯便當」，在醬油高湯飯上頭鋪上鮮美蛤蠣肉及滷星鰻，是道地的東京傳統漁師料理。
▲JR東日本公司藍色E7系新幹線便當。（圖／台鐵提供）
▲JR東日本公司藍色E7系新幹線便當。（圖／台鐵提供）
而日本關東地區規模最大的私鐵東武鐵道公司推出「SL大樹日光埋藏金便當PREMIUM」，以SL大樹號復古觀光蒸汽火車為外包裝，並用台灣在地食材完美演繹日本散壽司風味，使用附贈的精美金色鏟子造型湯匙。

不曾缺席的西武鐵道公司推出「秩父滋味味噌豬肉飯」，外包裝是由世界級建築師妹島和世打造的新型特級電車Laview，內盒集結了滿滿的秩父風味味噌料理。

▲西武鐵道公司推出「秩父滋味味噌豬肉飯」，外包裝是由世界級建築師妹島和世打造的新型特級電車Laview。（圖／台鐵提供）
▲西武鐵道公司推出「秩父滋味味噌豬肉飯」，外包裝是由世界級建築師妹島和世打造的新型特級電車Laview。（圖／台鐵提供）
今年唯一代表日本山陰地區來參展的一畑電車，有逾百年歷史，「島根飯糰便當」將山陰特有水產蜆及吻仔魚包入三角飯糰內，從外觀到口味均帶有地方復古與懷舊風味的便當。

▲一畑電車「島根飯糰便當」將山陰特有水產蜆及吻仔魚包入三角飯糰內。（圖／台鐵提供）
▲一畑電車「島根飯糰便當」將山陰特有水產蜆及吻仔魚包入三角飯糰內。（圖／台鐵提供）
近鐵電車公司是日本最長的私鐵，「近鐵SHIMAKAZE BOX便當」以人氣觀光特急SHIMAKAZE列車造型為外包裝，盛裝鰻魚飯捲、炸蝦壽司和日式辣雞翅，大大滿足想去日本旅遊的心，另一款「近鐵江戶川鰻便當」內含Q彈的白飯、蒲燒入味的鰻魚，搭配清甜的玉子燒享用，品嚐絕妙平衡的風味。

▲近鐵電車公司「近鐵江戶川鰻便當」內含Q彈的白飯、蒲燒入味的鰻魚。（圖／台鐵提供）
▲近鐵電車公司「近鐵江戶川鰻便當」內含Q彈的白飯、蒲燒入味的鰻魚。（圖／台鐵提供）
另外，國內業者也不遑多讓，因應國旅大爆發熱潮，此次新加入的4家精品飯店參展。包含六福萬怡酒店以旗下六福客棧特製的「盛餐盒」，嚴選：日式燒汁牛及避風塘牛板腱，佐以中西混搭的創意配菜。AMBA意舍飯店祭出「爐烤雲林豬肋排餐盒」，以招牌的原木燒烤料理為主打，特選雲林的黑豬肋排，加上特製紅燒醬料慢烤而成。

老牌的天成飯店由星級主廚團隊以30多年的精湛廚藝打造的「嗚比Wubby鐵路便當，融合了廣式燒臘三天王，經過時間與火候嚴格掌控把關，充分鎖住香嫩肉汁，呈現外油內酥、肉質細嫩的好滋味。位於萬華車站的格萊天漾飯店是傳統文化與現代風華融合的人文代表作，以輕食沙拉為主打的「舒肥嫩雞沙拉斜管麵」適合小資女孩及健身族群，原汁原味營養均衡無負擔。
台鐵局邀請民眾，在11月13日至11月16日相約來到台北車站大廳，一站購足國際及國內鐵道美食，除上述限定主打款外，現場還有許多隱藏版美食等民眾來體驗。
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