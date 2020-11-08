12星座「周末運勢吉凶」報你知！獅子工作、愛情皆有轉變

周末月亮進入獅子座，能為我們帶來更強大、更正面的能量，或許你常感到事事不順，或是想要達成的事遲遲未有結果，這些都不打緊，只要記住不可妄自菲薄，也別時常垂頭喪氣，因為這只是一時的不順，我們可以把它當作是上天給自己的考驗，不要害怕去面對，你會發現事情沒有自己想的嚴重。只要拿出自信，往後的日子裡，就會越來越有貴人運，好運也隨著跟進！知名艾菲爾老師就公布十二星座「周末運勢吉凶」，趕快來看看自己的運勢如何吧！

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白羊座

這個周末，注意情緒焦慮和容易發怒的問題，如果有牙齒痛、眼睛痛、喉嚨痛的問題，建議你及早就醫。另外，有開車的朋友，注意行車糾紛，不要搶快。





金牛座





這個周末，想要尋找各種可以讓自己放輕鬆的方法，你想藉由按摩、泡澡或是溫泉舒緩身體和心情，因為過去一周你承受的無形壓力和體力消耗真的太大了。





雙子座





這個周末，水星逆行進入尾聲，慢慢從自囚、自困和自尋煩惱的鬼打牆模式是找尋找人生新的方向，最近如果你愛上學習、愛上閱讀，這是一件非常好的事，因為為自己累積智慧，是人生開運的重要事情。





巨蟹座





這個周末，你的愛情運來的快去得也快，感情交往，就算彼此有好感，也要耐心經營，不要虎頭蛇尾，在熱戀期愛得難分難捨，但等到熱戀期結束後，又好像兩個人完全沒有共同興趣與話題，這樣就不好了。



▲知名命理老師艾菲爾在臉書分享了12星座的「周末運勢吉凶」，其中，獅子座在各領域皆充滿挑戰與轉變。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自pixabay）

獅子座





這個周末，生活在巨大的轉變中，無論是在工作、愛情、事業或家庭中，在每個領域都充滿挑戰與轉變。人生來到重要的轉折點的時候，其實你的心態是最重要的，一定要保持著樂觀與正面的心情。相信所有的考驗都會過去，而且未來會越來越好。





處女座





這個周末，感覺到不花錢你就渾身不對勁，你想買的東西很多，各種生活消費用品，你決定趁著即將來臨的購物節好好的採購一番，如果你是在網路上做生意的店主，那麼，本周末你一定忙碌得不可開交。





天秤座





這個周末，明顯感覺到自己的財運變好，之前遇到被人借錢、欠錢事情的朋友，最近財富不順的狀況應該會有轉機。





天蠍座





這個周末，感覺到身體有點疲倦，可能是吹了風，或是洗頭沒有吹乾就睡覺了，導致你這兩天頭有點痛，或是肩頸有點不舒服。昨（7）天就是「立冬」了，冬天到了，一定要注意手腳的保暖，否則你是很容易感冒的。



▲知名命理老師艾菲爾在臉書分享了12星座的「周末運勢吉凶」，其中，獅子座在各領域皆充滿挑戰與轉變。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自Unsplash）

射手座





這個周末，讓自己的生活步調緩慢下來，這一點是非常重要的事情，因為進入冬天，是一個適合養精蓄銳的季節，晚上要早一點睡，不要熬夜，早上放假的時候，也可以多睡一點，讓自己的身體在季節進入冬天的時刻，可以好好休息養生。





魔羯座





這個周末，是一個適合約會的時候，如果你是單身的朋友，更應該主動一點，主動邀朋友一起出來聚餐或是喝下午茶，聯繫感情；若你是有交往對象，或是已婚的朋友，也可以約另外一半，找一個浪漫情調的咖啡廳喝下午茶。。





水瓶座





這個周末，你的運氣不好，如果要外出遠行、旅遊，建議你搭乘交通工具，晚上也要避免開車，特別是前往不熟悉的城市或街道，不要太相信汽車導航，有可能會迷路。





雙魚座





這個周末，整個心情都繫在你的情人身上，如果你的情人答應周末陪你共度美好時光，或是答應陪你一起看電影，你一定會非常期待。如果你的情人找了藉口冷落你或躲避你，你一定整個心都懸在空中，很怕自己做的不好，惹得對方又生氣了。（編輯：許苡晴）

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