疫情衝擊景氣差　南天宮暨民間佈施送暖一波波

疫情衝擊景氣低迷，台中市南天宮與民間分別佈施濟弱送暖：上午南天宮在廟庭前做公益，「加碼」發放5千斤白米，並為低收入戶義剪，前來領米民眾大排長龍，中午，市議員鄭功進與八馬國際董事長王文欽「辦桌」宴請長輩，立冬進補期盼暖胃也暖心。

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年年發放白米佈施濟貧的台中市南天宮，已持續70年未間歇。今年，受到疫情影響，百業蕭條，南天宮深知民間疾苦，開年來，一波接一波佈施白米及物資，截至十月底己發放逾七萬斤白米，今天再與民間聯手做公益，加碼送出一千份白米，每份5斤，現場還有義剪，吸引東、南區弱勢民眾大排長龍，等待領米。

▲台中市南天宮今天佈施白米做公益，逾五千斤白米一車車運扺廟埕，全要發施放給弱勢民眾。（圖／記者金武鳳攝，2020.11.8)

南天宮主委吳光雄表示，疫情封境衝擊百業，來自民間訊息都是人民生活不易，南天宮秉持關老爺忠義濟弱精神，今天再加辦一場白米佈施，希望拋磚引玉，喚來更多人參與公益，多多行善濟弱。

市府民政局長吳世瑋到場致意，讚許

南天宮熱心公益不遺餘力，為照顧台中市學子，捐贈國中、小冷氣裝設經費100萬元，並於今年8月發放千餘箱愛心物資，讚助中市六區千餘戶低收入及急難救助戶等，對於南天宮

長期推行關懷弱勢公益活動，吳局長致上最高敬意。另東區區長何宜真、南區區長陳佩玉也到場表達謝意。

▲南天宮致力做公益，感愛疫情衝擊景氣差 ，人民生活不易，今天再辦白米佈施千人受惠。（圖／記者金武鳳攝，2020.11.8)

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