疫情衝擊景氣差　南天宮暨民間佈施送暖一波波

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疫情衝擊景氣差　南天宮暨民間佈施送暖一波波

記者金武鳯/台中報導

calendar_today2020-11-08 17:18:03

疫情衝擊景氣差 南天宮民間佈施送暖一波波
▲疫情衝擊景氣差，南天宮深知民間疫苦，今天再加辦一場白米佈施及義剪，送暖弱勢家庭。（圖／記者金武鳳攝，2020.11.8)

疫情衝擊景氣低迷，台中市南天宮與民間分別佈施濟弱送暖：上午南天宮在廟庭前做公益，「加碼」發放5千斤白米，並為低收入戶義剪，前來領米民眾大排長龍，中午，市議員鄭功進與八馬國際董事長王文欽「辦桌」宴請長輩，立冬進補期盼暖胃也暖心。

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年年發放白米佈施濟貧的台中市南天宮，已持續70年未間歇。今年，受到疫情影響，百業蕭條，南天宮深知民間疾苦，開年來，一波接一波佈施白米及物資，截至十月底己發放逾七萬斤白米，今天再與民間聯手做公益，加碼送出一千份白米，每份5斤，現場還有義剪，吸引東、南區弱勢民眾大排長龍，等待領米。
▲台中市南天宮今天佈施白米做公益，逾五千斤白米一車車運扺廟埕，全要發施放給弱勢民眾。（圖／記者金武鳳攝，2020.11.8)
▲台中市南天宮今天佈施白米做公益，逾五千斤白米一車車運扺廟埕，全要發施放給弱勢民眾。（圖／記者金武鳳攝，2020.11.8)
南天宮主委吳光雄表示，疫情封境衝擊百業，來自民間訊息都是人民生活不易，南天宮秉持關老爺忠義濟弱精神，今天再加辦一場白米佈施，希望拋磚引玉，喚來更多人參與公益，多多行善濟弱。

市府民政局長吳世瑋到場致意，讚許南天宮熱心公益不遺餘力，為照顧台中市學子，捐贈國中、小冷氣裝設經費100萬元，並於今年8月發放千餘箱愛心物資，讚助中市六區千餘戶低收入及急難救助戶等，對於南天宮長期推行關懷弱勢公益活動，吳局長致上最高敬意。另東區區長何宜真、南區區長陳佩玉也到場表達謝意。

▲南天宮致力做公益，感愛疫情衝擊景氣差
▲南天宮致力做公益，感愛疫情衝擊景氣差 ，人民生活不易，今天再辦白米佈施千人受惠。（圖／記者金武鳳攝，2020.11.8)
南天宮是地方信仰中心，秉持行善濟弱關聖帝君精神，整年都在佈施做公益；今年十月前，已發送逾七萬斤白米，造福數萬戶弱勢家庭。今年歲末，南天宮依循傳統，將再舉辦冬令救濟活動，除了佈施白米，還有麵條、醬油、罐頭、沙拉油等生活物資，要讓弱勢家庭過好年。

市議員鄭功進及八馬國際事業有限公司關心銀髮族，今天封街辦桌30餘桌，宴請區內銀髮族。鄭功進表示，時序進入立冬，正是進補好時機，區內長輩相招吃大餐，鼓勵長輩走出來，里鄰互相寒喧閒話家常，暖心又暖胃。

▲市議員鄭功進與王文欽博士（左二）關心銀髮族，時序立冬，辦桌宴請區裡長輩，溫暖他們的心與胃。（圖／記者金武鳳攝，2020.11.8)
▲市議員鄭功進與王文欽博士（左二）關心銀髮族，時序立冬，辦桌宴請區裡長輩，溫暖他們的心與胃。（圖／記者金武鳳攝，2020.11.8)
經營健康食品的王文欽博士，平時即關心銀髮族健康，主動斥資為偏遠地區裝設自來水過濾器，免費提供里民飲用健康水，每個月光是水費得掏腰包支付50餘萬元，王博士說，取之社會，回饋社會，希望長輩們都能飲食正常，營養均衡，吃的健康，活的快樂。

 

 

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