馬英九要原汁原味的92共識 蘇貞昌：該醒醒了
記者康子仁/新北報導
calendar_today2020-11-08 12:16:09
「馬習會」剛滿5周年，前總統馬英九喊出要原汁原味的「92共識」，跟「一國兩制」不一樣，行政院長蘇貞昌8日受訪時不客氣的嗆馬英九，老是看不清楚，該醒醒了，中國已經定調，「92共識就是一國兩制」，馬如果有能耐就去改變中國。
蘇貞昌8日上午前往三峽參訪2020第九屆梅樹月活動-繁花盛開美術史上的「三國演繹」，他在受訪時表示，馬前總統老是看不清楚，中國對於「92共識」早已定調，「一國兩制」，就是「一個中國」。蘇貞昌說，看看香港，中國是怎麼用一國兩制騙他們，中國是怎麼樣違反承諾，如今香港人是如何為追求民主自由、堅持原有的社會開放進步而努力、受迫害；再看新疆、再看西藏，我們臺灣人怎麼會放棄，生活在這一個自由、民主的天地，有國家的主權。蘇貞昌認為，馬前總統當過總統的人，又享受國人給他的優異待遇，好好地和主流民意站在一起，如果有能耐的話就去改變中國，不要用這種根本不存在，也被中國所定調的「九二共識」、「一國兩制」，這種「一個中國」來迷惑人民，人民早已在他5年前所謂「馬習會」後，讓國民黨下臺了，5年後馬前總統還念念不忘，實在是應該醒醒了。