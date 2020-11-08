輕軌最快下周宣布動工　陳其邁：美選後美台關係不受影響

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輕軌最快下周宣布動工　陳其邁：美選後美台關係不受影響

記者鄭婷襄/高雄報導

calendar_today2020-11-08 12:36:34

高雄市長陳其邁參加高齡整合長期照護中心開幕，該中心為全國唯一高齡整合長期照護中心，並首創重大兒虐致重度障礙照護專區。（圖／記者鄭婷襄攝）
▲高雄市長陳其邁參加高齡整合長期照護中心開幕，該中心為全國唯一高齡整合長期照護中心，並首創重大兒虐致重度障礙照護專區。（圖／記者鄭婷襄攝）
高雄市政府昨（7）日公布民調，有超過7成民眾支持輕軌原路線路型復工，最快將於下周對外做正式的宣布，遭國民黨議員黃紹庭痛批引導式民調；而針對纏鬥多時美國總統大選結果，高雄市長陳其邁則表示，蔡總統和兩黨都有不錯互動，相信對已建立的台美互信與默契不受影響。
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國民黨議員黃紹庭先痛批邁市府前一份民調是「引導式民調」，這次市府做出來的民調，也是純粹的「邁意民調」，用街訪對「輕軌」這項攸關高雄未來百年大計的重大政策及建設進行民意調查，是把輕軌當兒戲；對此新聞局長董建宏強調，大樣本的抽查都是科學的方法在運作，都有專業的民調公司與學者在協助，這些都是科學的方法，並不是引導式民調。
▲高雄市長陳其邁參加高齡整合長期照護中心開幕，受訪時表示美國總統大選拜登勝出，對已建立的台美互信與默契不受影響。（圖／記者鄭婷襄攝）
▲高雄市長陳其邁參加高齡整合長期照護中心開幕，受訪時表示美國總統大選拜登勝出，對已建立的台美互信與默契不受影響。（圖／記者鄭婷襄攝）
陳其邁今（8）日參與高齡整合長期照護中心開幕則表示，我們就是提出各種不同的優化方案，也在做民意調查，來進行整個民眾對於優化方案的滿意度測試，另一方面以更實際方式來做一個科學的驗證評估，完成之後，最快在下個禮拜，就會來對外做正式的宣布，做完整說明。
陳其邁強調，「路線不變、路型優化」，現在評估小組在做最後資料的盤點，包括在哪些路段用什麼路型，重新再做最後的盤點，進行大數據整理，做最後綜合科學性分析，他也聽過許多次的簡報，有一些數字有一些數據，希望能夠再做一些更深入的模擬，這些資料現在目前都已經加緊在整理當中。
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