鍾明軒《鬼滅》配音遭取消！謝國樑揭業配踩雷「4情形」

網紅鍾明軒日前因電影《鬼滅之刃劇場版：無限列車》中文版配音合作遭取消，出面痛批木棉花公司，並詛咒公司盡快倒閉，同時更親自示範「魘夢」配音效果，不過，事後鍾明軒也為自己的偏激言論出面道歉了。對此，前立委謝國樑就在臉書直言，因為我們都不是當事人，所以他不便評論誰對誰錯，以免失焦，但藉由此次事件，他分享了「4大業配踩雷情形」，提醒想成為創作者的年輕朋友要注意。

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謝國樑以「創作者接案時一定要注意的地雷」為題發文，他表示，身為一個從事藝文相關產業的經營者，想藉此次事件，給各位想要成為創作者的年輕朋友們一些在洽談合作的建議，讓大家之後可以避免「踩雷」！首先，當一個創作者努力創作，使自己的影響力與話題性增加時，就有可能會有合作接案的機會，最常見的就是俗稱的「業配」，當然你可以選擇不接，但一旦接了就要注意以下「4種情形」。

一、保密





各種合作勢必會有書信往來等等，裡面常有合作方的商業考量與隱私，千萬不能隨意公開，這樣會嚴重破壞未來其他合作方的信任度。





二、尊重雙方





合作方有很多考量，來找你往往是先「試探意向」，待雙方有共識之後再回報給主官批准，最後才敲定，不見得能直接定案，也要做好可能最後因為其他考量中斷合作的心理準備與備案，重點就是尊重的態度，更不能口出惡言、爆料公審，斷送自己未來其他的合作機會。



▲鍾明軒為此次鬼滅之刃配音合作取消事件，拍片道歉。（圖／翻攝鍾明軒臉書）

三、理性專業的態度





選擇成為一名創作者且願意接受合作機會，那就是商業合作的一種，也就該有「在商言商」的心態，要怎麼創作絕對是個人的自由，但是商業合作有一定的規則與制度必須遵守，此時就必須照規矩來，絕對不是想怎樣就怎樣，必須展現自己的專業與高度，與雙方協商溝通，直到確定合作內容並簽約為止。





四、契約的重要性





一旦敲定合作，就必須要簽約，不管是哪種形式的契約，都絕對比口頭約定來的有效。當然這次的事件有人表示，在民法中「口頭約定」也是一種契約，這是法律的規定沒錯，但實際上約定的那一方有沒有被「授權簽約」才是關鍵。真的必須提起訴訟時，法院也比較會以有沒有契約來認定事實。所以一旦確定，就必須要求對方簽約，不然就會變成事後各說各話，漫長的訴訟舉證也會浪費你自己寶貴的時間





文末，謝國樑也坦言，他希望各位創作者們都能夠順利的發光發熱，實現自己的夢想！同時透露自己未來也會繼續分享業界相關知識，盼能幫助更多想要創作的朋友。（編輯：許苡晴）