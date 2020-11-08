美國大選落幕 國民黨團擬邀蔡政府到立院專案報告
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-11-08 14:05:29
美國總統大選隨著候選人拜登拿下過半選舉人票後，美國媒體也相繼宣布拜登當選為新任美國總統。對此國民黨立法院黨團總召林為洲表示，為因應美中台新關係，以及台美新的經貿談判，國民黨立法院黨團將邀請蔡政府到立法院專案報告。
林為洲表示，由於蔡政府之前與川普較為接近，很多民眾擔心拜登上任後，是否會對台灣不利，未來台美關係是否變質，以及美中台三邊關係會如何變化。林為洲指出，過去不管是萊豬進口，還是經貿協議，蔡政府都是跟川普政府談，但未來拜登將入主白宮，且過往民主黨的經貿談判思維，都跟美國總統川普不同。過去前美國總統歐巴馬是談多邊的「跨太平洋夥伴協定（TPP）」，但川普上台後，美國對於經貿談判則改採雙邊貿易協定（BTA）。林為洲強調，以往民主黨的經貿協議思維跟路徑，都跟川普不一樣，蔡政府是否還有必要繼續堅持單方面開放萊豬的政策？邀請相關府會官員來立法院進行專案報告，也是想了解蔡政府是否有準備好跟美國新政府談新的台美經貿合作。不過由於國民黨團至今，已經七度杯葛行政院長蘇貞昌上台報告，林為洲對此也表示，如果蔡政府願意針對台、美、中新關係到立法院專案報告，再加上召開食安會議、前往出口國查廠與肉品清楚標示，表現出謙卑且願意負責的態度，國民黨就願意讓蘇貞昌上台報告。