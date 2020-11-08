快訊／新增4名境外移入　菲律賓男移工檢疫期滿後仍確診

中央流行疫情指揮中心今（8）日公布國內新增4例境外移入病例，為案575至578，分別自印尼及菲律賓入境。

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指揮中心指出，案575及案576均為印尼籍女性，年齡介於30多歲至40多歲，今年10月24日搭乘同一班機來台工作，11月6日檢疫期滿前進行採檢，皆檢出陽性並於今日確診，目前住院隔離中。2名個案來臺迄今均無症狀，且集中檢疫期間未與他人接觸，因此無匡列接觸者。

令外，指揮中心表示，案577為菲律賓籍20多歲男性，10月16日來台工作，入境迄今無症狀，10月29日檢疫期滿前採檢結果為陰性，個案在10月31日檢疫期滿後，至防疫旅館進行自主健康管理，並由仲介安排於11月5日至醫院自費採檢，於今日確診，目前住院隔離中。衛生單位已掌握個案接觸者共36人，其中30人為同班機接觸者、2人為專車司機，列為自主健康管理，4人為專車同車乘客，列為居家隔離。





指揮中心指出，案578為菲律賓籍10多歲男性，10月25日來台就學，入境迄今無症狀，11月7日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診，目前住院隔離中，其餘16名同車學生檢疫期滿前採檢結果均為陰性Ｍ由於個案來台集中檢疫期間接觸人員均有適當防護，因此無匡列接觸者。





醫療應變組副組長羅一鈞強調，之前居家檢疫、集中檢疫期滿後，也有陰性轉為陽性的個案，不過病毒量都相當低也無法培養出活病毒，我們評估這樣可能是過去感染過，體內還有殘留部分病毒碎片的個案，對社區不會造成威脅，不過為了謹慎起見還是收治到醫院的隔離病房進行觀察，再決定後續何時能回歸社區，「陰陰陽陽的狀況是無法100%避免的，就算有陰變陽，但如果病毒量很低那也沒有社區傳播的威脅。」





指揮中心統計，截至目前國內累計577例確診，分別為485例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明，案530移除為空號。確診個案中7人死亡、524人解除隔離、46人住院隔離中。



