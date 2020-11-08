情侶間裝「定位APP」超沒隱私？過來人直指1優點：超方便

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這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「情侶互相定位」的文章表示，「最近看到身邊的情侶們都有下載一個定位的APP，所以我也跟男友說，要不我們也下載來用，但是他說這樣很沒隱私，說他覺得這樣很無聊」，而原PO心裡也在猜測「老實說，我有的時候真的會懷疑他跟我報備的是真是假，有的時候從我家回去20分鐘，有的時候不到10分鐘，真的好奇為啥會不一樣時間」，原PO最後也說「因為我一直覺得他不下載很像有鬼，所以現在還是下載了，想問各位也都有下載這個app嗎？也覺得沒有隱私嗎？」，此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，更有過來人點出1個優點，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛表示「沒信任妳交什麼男友？」、「覺得這種定位有點變態」、「有男友沒在用冰棒，覺得沒必要用，完全信任對方，晚個幾分鐘可能只是去711買個東西之類的，或者是到家了先滑個手機才想到要報備，我自己是蠻常這樣的，差10分鐘也沒很久吧」、「你要是完全不信任男友，不懂你交往幹嘛欸」、「感情最基本的就是信任吧，再者覺得這個app變態+1」。
更有網友揭露，其實情侶之間裝定位軟體的優點在於「可以知道對方在哪裡做好相對應的準備」，並不是為了查勤或是防偷吃，「和男友有用，因為他工作的關係，有時候不方便打給他，煮飯的時候我也會看他的定位，先把要炒的料備好，看一下他現在大概到哪了，差不多就把料炒下去，他回來就會剛好有一桌剛煮好的飯菜了」、「我們有用這個程式，但只有我們要見面想知道對方現在到哪或是對方的確切位置才會看」、「有下載很方便欸，朋友他們來找我，我都會看他們騎到哪了，抓時間下去開門，跟我老公下班，我們有時候要出門吃飯，他都不用特地傳給我到了，建立在彼此都信任下再使用軟體比較好，不然每天只是折磨自己」、「我跟男友都有在用，主要就是一種安全感吧，也會想知道對方現在人在哪，重點我們平常通勤到公司跟學校，到了地點不一定會馬上報備，台北交通這麼可怕，一定會想知道對方有沒有平安到達目的地」、「我是自己想要讓另一半方便知道我在哪，我怕我哪一天不見哈哈哈」。（編輯：王柏文）