P聯盟／本土對決！田浩吳岱豪空中接力 攻城獅逆轉桃園
P聯盟／本土對決！田浩吳岱豪空中接力 攻城獅逆轉桃園
記者鍾東穎/台北報導
calendar_today2020-11-08 16:55:28｜update2020-11-08 18:56:23
P. League+新職籃聯盟，富邦勇士自辦熱身賽，沒有洋將的兩隊今(8)日「公平」對決，田浩、吳岱豪在決勝期頻頻搶分，和攻下20分得蕭順議聯手，幫助新竹攻城獅終場以92:87逆轉雙位數落後，擊敗桃園領航猿。
昨天兩隊都敗給陣容齊全、有雙洋將壓陣的富邦勇士和夢想家，今天雙方都沒外援公平對決，一開賽雙方互有往來，攻城獅靠著昨天手感就不錯的成力煥首節攻下11分領軍，以24:23領先進入次節。次節回來風雲變色，成力煥當機，全隊進攻時，籃框彷彿都加蓋，命中率急降，領航猿把握機會，單節回敬27:15，上半場打完反倒逆轉戰局取得39:50領先，以施晉堯、林耀宗表現最佳，並列最高12分。
以9分領先進入決勝節的領航猿，在剩下4分鐘時遭遇亂流，吳岱豪籃下發起攻勢，田浩抄截快攻，攻城獅追到只差3分，措手不及的領航猿接連發生失誤，剛和陳靖寰發生濺血意外的蕭順議，左眼無大礙重返球場，灌籃率隊首度反超。高國豪籃下妙傳成力煥得手，逼得領航猿在最後一分鐘叫出暫停，無奈止不住田浩、吳岱豪空中接力連線，終場以5分之差逆轉。蕭順議攻下並列全場最高22分。