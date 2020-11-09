「金剛槓拿杵上座」 議員、律師現場共證佛法
記者陳惲朋、任禮清/綜合報導
calendar_today2020-11-09 14:41:11
由佛教正心會受委託在台北文殊院辦理“拿杵上座”的公開測試，特別邀請台北市議員王鴻薇、新北市社會局專委林坤宗、律師謝佳芸、法學教授程明修、王煦棋、立法院陳研究員共同見證，從初級報名23位參加民眾中，正式入選三位男士獲得測試資格，8日隆重進行拿杵上座的測試，三人中一人未到場，二人測試均未能將金剛槓依規定拿起。
佛教正心會執行長陳和慧表示：「拿杵上座」是佛教徒們檢測佛弟子修行後，身體狀況是增益還是損減所設置的考試驗證。這次美國聖蹟寺的釋正睿比丘尼受金豔萍、徐蒞達兩位善信的委託，洽詢佛教正心會協助在台辦理“拿杵上座”的具體手續。在活動的報名日期限內，有23位民眾報名參加，有三位男士經初選入選獲得測試資格。入選民眾8日進行具體面試檢測，會場特地邀請社會賢達人士、公正的第三者，有台北市議員王鴻薇、新北市社會局專委林坤宗、律師謝佳芸、法學教授程明修、王煦棋、立法院陳研究員等一同見證，並且詳細鑑識拿杵上座使用的短柄金剛槓與槓片的重量。
佛教正心會尊崇的金剛上師恆性嘉措仁波為世界苦修行者的典範，曾為代生消業於2004到2008年獨自一人環島大禮拜1100公里，在參與見證拿杵上座測試中，恆性嘉措以提及師父南無第三世多杰羌佛說過的勉勵，作為一個佛教徒重要是在深入經律論、注重修行，所做一切皆利眾生，方能修法受用為鼓勵。強調身體健康在證量上是很重要的標示，唯願大家百病皆無，身體健康，氣脈舒暢，個個都成優體士，不斷增益，共證菩提。佛教正心會表示8日的檢測活動，均按法規從參與者的康體士的重量開始提拿，第一位康體士的重量是169磅，結果手不舒服，沒有達到8秒鐘的標準拿杵上座失敗。第二位也同樣按法規以他的康體士的重量175磅起提，因為手無力抓起，也沒有達到8秒鐘的標準。第三位大力士因工作關係，沒有來得及到現場測試。