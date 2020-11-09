「金剛槓拿杵上座」 議員、律師現場共證佛法

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美國聖蹟寺的釋正睿比丘尼受金豔萍、徐蒞達兩位善信的委託，洽詢佛教正心會協助在台辦理“拿杵上座”的具體手續

▲世界佛教正心會邀請公正的第三者有台北市議員王鴻薇 (右4)、新北市社會局專委林坤宗 (右2)、謝佳芸律師(左5)、法學教授程明修 (右3)、王煦棋 (左4)等一同見證拿杵上座。(圖/佛教正心會提供)