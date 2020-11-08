笑看川普輸拜登！黃安堅信「美國打不贏大陸」

美國總統大選受到世界關注，戰況膠著多日後，結果終於在今（8）日凌晨出爐，民主黨候選人拜登拿下賓州的20張選舉人票後，以284張選票超過270張當選門檻，將成為第46屆美國總統，未料他的對手川普卻不認敗選，頻頻在推特上表達不滿，對此，時常針砭時事的藝人黃安這次也一如往常的跳出來表態自身看法。

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「全世界都開始把他當笑話看，甚至認為他神經錯亂了」，黃安表示儘管美國官方尚未正式宣布拜登勝選，但是幾乎所有美國的媒體都已經報導拜登將成為總統一事，各國領導人也紛紛發出賀電，對於川普的不認帳，黃安看傻眼，直指他活在自己的世界裡，同時笑他推特發不停，「可是推特也跟上進度，整天和諧他的推特，真是牆倒眾人推」。

黃安笑說終於等到人民日報的官方推特，能對川普宣稱他贏了的消息，回敬「haha」，而對於大陸和美國的關係，他直言美國對抗大陸的基本戰略不會改變，這是美國「永遠對抗第二名」的歷史慣例，「蘇聯第二名，對抗蘇聯；日本想當第一，對抗日本；現在中國（大陸）是第二名，當然要對抗中國（大陸）。」





黃安也堅信美國這次打不贏大陸，「中國（大陸）抗美援朝，把世界嚇了兩跳，首先中國（大陸）居然敢跟二戰大贏家美國開戰，再來就是中國（大陸）還打贏」。（編輯：侯家瑜）

▲川普至今仍不接受自己敗選。（圖／美聯社／達志影像）

▲黃安開心表示人民日報推文嘲笑川普。（圖／黃安微博）