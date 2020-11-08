不只大打「疫情牌」　BBC分析拜登勝選5大原因

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這是拜登政治生涯第 3 次競選總統，《 BBC 》分析認為，雖然和之前一樣有一些口誤的問題，但今年拜登顯得謹慎許多，競選活動這次採取的策略讓拜登能夠維持適當的曝光率，保持一定的競選速度，最大程度的減少疲勞、粗心造成的問題。在一般情況下，這種策略可能會適得其反，但今年因為疫情，減少集會反而有助於塑造注重防疫的形象，同避免被對手攻擊總是在逃避。
拜登在勝選演說中強調要美國團結、恢復美國的靈魂，並且將會作為「美國人的總統」為支持者、以及沒有投票支持他的人民盡心盡力。《 BBC 》指出，這樣的口號很簡單，就是為了和煽動對立的川普做出對比。民主黨讓選舉看起來是「川普對決公民」而不是 2 位候選人之間的抉擇。
相較於民主黨內的桑德斯（ Bernie Sanders ）、沃倫（ Elizabeth Warren ）有明確的路線、充足的資金以進行競選活動，拜登仍然維持了中間派的策略，拒絕支持政府提供全民醫勞保險、免費大學教育或富人稅，這讓他很大程度吸引了不少溫和派、不滿共和黨的選民。同時，他沒有選擇更左派的有利人選，而逝選擇了賀錦麗作為競選副手。
去年拜登競選資金幾乎用盡，他在和川普相比相對弱勢的情況下展開競選活動。但是從今年 4 月開始，拜登開始募集大量的資金，相比之下川普團隊顯得有點揮霍無度。至 10 月初，拜登手頭上可運用的資金高達 1.44 億美元，讓他可以在關鍵搖擺州投入大量的競選廣告，特別是在今年無法舉行太多集會活動的時候。雖然最後大量的資金投入德州、喬治亞州、俄亥俄州和愛荷華州，最後還是由川普拿下這些地方，但拜登成功翻轉了亞利桑那州。