籌募教養經費若竹兒辦愛心園遊會 嘉縣市長均出面力挺
籌募教養經費若竹兒辦愛心園遊會 嘉縣市長均出面力挺
記者陳惲朋／嘉義報導
calendar_today2020-11-08 20:40:00
嘉義若竹兒教育基金會智能發展中心為籌募教養經費，今（8）日在嘉義市棒球場停車場舉辦愛心園遊會，嘉義市長黃敏惠、嘉義縣長翁章梁、立委王美惠等人為關懷弱勢都親自出席參與並力挺這場活動。
市政府表示，若竹兒教育基金會創辦人林朋輝，多年前和妻子蔡美華領養一名男嬰，之後發現孩子因腦性麻痺，有極重度智能障礙、肢體障礙，只能坐在輪椅上生活；林朋輝夫婦不但沒有放棄孩子，更與多位家長共同籌資，於民國87年成立「若竹兒教育基金會」照顧身心障礙者；但隨著心智障礙者和照顧者年紀漸長，未來恐面臨無依無靠危機，林朋輝決定興建住宿型永久家園，不僅讓智能障礙者長久居住受照護，心智障礙家庭也能安心生活，減輕照護壓力。黃敏惠表示，看見若竹兒教育基金會多年來的努力，尤其是林朋輝董事長化小愛為大愛，和他永不放棄的精神，感動社會各界，紛紛出錢出力，協助若竹兒籌建永久家園，長期照護心智障礙者及其家庭，讓人十分感佩。
翁章梁縣長指出，若竹兒是一個很務實的機構，這一群人做事很實在，照顧身障朋友很到位，還辦理職訓課程，多年來很多願望正一一實現，希望關心身障朋友的社會大眾，化愛心為行動，幫忙籌募教養經費，有大家的相挺，社會一定會更溫暖。
受新冠肺炎疫情影響，今年社福機構募款情形普遍不佳，翁章梁感謝企業、民間團體及各界關心身障朋友，用實際行動關心與支持若竹兒教育基金會的愛心園遊會。