拜登料將改變中東政策　有望重塑美以巴關係

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拜登料將改變中東政策　有望重塑美以巴關係

中央社

calendar_today2020-11-08 20:57:26

拜登
▲專家指出，美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）勝出，標誌著以色列總理尼坦雅胡的一大挫敗，但可能促使美國與巴勒斯坦間重新交往。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社耶路撒冷7日綜合外電報導）專家指出，美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）勝出，標誌著以色列總理尼坦雅胡的一大挫敗，但可能促使美國與巴勒斯坦間重新交往。
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法新社報導，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）是美國總統川普的堅定盟友。他稱川普是以色列有史以來在白宮的最堅強盟友，川普則推動令尼坦雅胡右翼基本盤感到滿意的政策。
川普單方面退出2015年簽定的伊朗核子協議，並且承認耶路撒冷為以色列「不可分割」的首都。伊朗核子協議是由德黑蘭當局與世界強權簽定，尼坦雅胡痛恨這項協議。

川普也承認以色列擁有戈蘭高地（Golan Heights）主權，並且避免批評以國在約旦河西岸（West Bank）占領區的屯墾行動。

智庫以色列民主研究院（Israel DemocracyInstitute）在美國大選前所做民調顯示，63%的以色列人希望川普贏得第二任期。

拜登預計將扭轉川普的大部分政策，他曾經表示，反對約旦河西岸的屯墾建設。這項立場符合國際共識，即約旦河西岸占領區的猶太社區違反國際法。

但拜登也與以色列關係匪淺。他遵照美國數十年來的政策，向來直言不諱支持以國。拜登在2012年美國大選副總統辯論會上聲稱，他與尼坦雅胡已是「39年的朋友」。

前以色列駐美大使奧倫（Michael Oren）提及，拜登與尼坦雅胡確有「真正友誼」，但他相信若美國新政府試圖恢復歐巴馬時期達成的伊朗核子協議，拜登與以色列的摩擦將會加劇。他認為，伊朗核子協議恢復的可能性「非常高」。

尼坦雅胡已恭賀拜登勝選，並稱他是「以色列的重要朋友」。他推文寫道：「我期待與你們兩位（拜登與競選副手賀錦麗（Kamala Harris））合作，進一步強化美國與以色列的特殊聯盟關係。」
巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）今天發表聲明，恭賀拜登與賀錦麗勝選。他呼籲美國新政府「強化巴勒斯坦及美國的關係」，並且謀求中東的「和平、穩定及安全」。（譯者：陳正健/核稿：林治平）1091108
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