拜登當選影響美國與世界　專家：北韓可能發射飛彈試探

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除了疫情，拜登也十分關注氣候變遷議題。川普曾說氣候變遷是假的，並認為應對全球暖化是在阻礙經濟發展，於是在任期內鬆綁環境保護相關的法規、促進石化燃料的開發；拜登則是提出了一項野心勃勃的計畫，金額高達 2 兆美元，計畫促進減少排碳目標，同時創造數百萬個工作崗位。
中國
拜登的對中立場在這次選舉中，因為川普強硬的風格而備受矚目。《 BBC 》認為，拜登將會保持川普攻擊中國濫用經濟特權的政策，但會與盟友合作，而不是像川普採取向美中貿易戰那樣的單邊協議。
先前川普政府精明的打算已經成功在全球遏制中國通訊科技，同時也讓兩國關係降至數十年以來的新低。這項行動由川普執政團隊的鷹派所主導，並將此定位為「戰略競爭」。分析師認為，拜登會更積極地尋找與中國的合作領域。但過去 4 年，即使是堅定的盟友，美國在全世界的聲譽呈下滑，拜登如果要如他所說，恢復美國的領導地位，可能要面臨一道難題。
北韓
到目前為止，專家認為民主黨將會採取更有計劃的方式應對與北韓的外交關係。延世大學國際關係研究所教授德呂理（ John Delury ）指出，在北韓及其相關議題，拜登和賀錦麗會一改過去川普時期缺乏連貫性的政策，以秩序嚴明、有組織的方式認真對待北韓問題，但這並不代表他們會做出正確的結論。
雖然川普與北韓的協議不受歡迎，但不可否認的他達成了前人難以做到的成就。專家認為，拜登政府很可能會解決華盛頓與首爾結盟的爭端，比方說軍事成本分攤，以及川普過去有意撤軍的政策。但拜登若是對北韓採取更強硬的態度，可能加劇緊張局勢，比方說加大制裁力道以對中國施壓。
《美國之音》則指出，拜登在總統辯論中也稱呼北韓領導人為「惡棍」（ thug ）但如果金正恩同意去核化，不排除兩人會晤。而平壤方面至今尚未對拜登當選發表任何評論，此前北韓曾稱呼拜登為「狂犬」需要用棍棒毆打。
史丹佛大學亞太研究中心主任申基旭（ Gi-wook Shin ）指出，明年（ 2021 ）上半年將會是非常關鍵的時期，北韓會有什麼驚人的舉動都不足為奇，包括試圖通過發射洲際彈道導彈對拜登政府進行測試。
俄羅斯
川普在過去常常被認為很欣賞普丁（ Vladimir Putin ），有時還會寬恕俄羅斯違反國際準則的行為，不過川普政府一直維持對俄非常強硬的態度。而拜登在《 CNN 》的訪談中，將俄羅斯視為對美國的最大威脅，未來預期這樣的情況會繼續下去。不過，拜登也明確的表示想與莫斯科合作，以保留限制其核武庫的軍備控制條約的其他內容。
中東
拜登表示，他準備重返川普先前放棄的國際協議。川普在 2018 年退出伊朗核協議，重新對伊朗實施嚴厲的經濟制裁，該協議是在歐巴馬時期，中美俄英法德六國與伊朗於在 2015 年達成協議，限制伊朗開發核武器以換取國際解除對伊朗的制裁。
拜登指出，這樣的高壓的政策並未改善情況，反而導致緊張局勢顯著升級，伊朗比川普上任前更注重核武器開發。拜登表示，未來如果伊朗嚴格遵守協議，他將會重新加入協議取消制裁。
沙烏地阿拉伯是川普在中東最親近的盟友之一，也是反伊朗團隊的基石。拜登也將終止美國支持沙烏地阿拉伯領導干預葉門的行動，因為當地不斷攀升的平民傷亡人數，讓美國國會中的左翼強烈反對美國繼續介入。《 BBC 》引述分析人士指，拜登上任後中東可能發生巨變，會對伊朗採取更親切的政策，減少親阿拉伯的傾向。不過拜登並非將改變川普所有的中東政策，例如，拜登贊成川普在以色列－阿聯酋之間達成的和平協議。