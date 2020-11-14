美食巷仔內／文青控必嚐！小日子的輕盈滋味　好吃好拍

無論生活再忙，也不敷衍任何一餐！「小日子手摘茶屋」堅持打造最有溫度的用餐體驗，餐廳風格有著文青的簡潔、充滿綠意，餐食部分更是強強聯手，與樂軒和牛專門店合作的牛肉麵，日本甜點名店PINEDE特製的千層蛋糕；而販售自有商品的「小日子商号」更是原封不動地搬入店中。
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「小日子手摘茶屋」全台首間旗艦店進駐新光三越高雄三多店，佔地百坪採店中店設計，落地窗灑入的溫暖陽光、加上大量的室內植栽，一入內就有讓人大口呼吸的舒暢感，百坪空間規劃出不同的座位形式，可以無拘無束地盡情沉浸其中。
中式餐點使用高規格食材打造親民美食，「柚子鹽拉麵」有牛、舒肥雞二種選擇，使用雞骨湯底，配上日本德島的柚子原汁，麵條上方鋪滿的肉片，擺上屏東枋寮的檸檬薄片，口感微酸，是清爽的好選擇；而另道招牌「紅燒牛肉麵」，燉煮過的牛肉口感軟而不爛，不辣的紅燒湯底是大人小孩都適合的口味。
早午餐菜單以輕食無負擔出發，熱量輕盈、份量滿足，再搭配上嚴選的新鮮食材，讓人無論何時都能愉快的大快朵頤；茶點部分有炸銀絲卷、薯條、豆干、米血等。茶屋中最不可或缺的「甜點」特別與日本PINEDE合作推出獨家口味「手摘紅茶千層蛋糕」，還有許多療癒系甜品。
店內基底茶堅持選用OP1等級第一的斯里蘭卡烏瓦茶葉，由頂尖品茶師Indika原葉手摘，友善環境栽種且零農藥檢測、安全無毒並搭配臺灣小農鮮乳及專業咖啡師合作烘製的咖啡豆；也有好喝好拍的飲品，像是無酒也醉MOJITO、綜合莓果冰沙等，口味極富新意。