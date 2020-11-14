美食巷仔內／文青控必嚐！小日子的輕盈滋味　好吃好拍

無論生活再忙，也不敷衍任何一餐！「小日子手摘茶屋」堅持打造最有溫度的用餐體驗，餐廳風格有著文青的簡潔、充滿綠意，餐食部分更是強強聯手，與樂軒和牛專門店合作的牛肉麵，日本甜點名店PINEDE特製的千層蛋糕；而販售自有商品的「小日子商号」更是原封不動地搬入店中。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「柚子鹽拉麵」使用雞骨湯底，配上日本德島的柚子原汁，麵條上方鋪滿的肉片，擺上屏東枋寮的檸檬薄片，是清爽的好選擇。（圖／記者陳美嘉攝，2020.11.08）

× ▲「柚子鹽拉麵」使用雞骨湯底，配上日本德島的柚子原汁，麵條上方鋪滿的肉片，擺上屏東枋寮的檸檬薄片，是清爽的好選擇。（圖／記者陳美嘉攝，2020.11.08）

▲「小日子手摘茶屋」堅持打造最有溫度的用餐體驗，餐廳風格有著文青的簡潔、充滿綠意。（圖／記者陳美嘉攝，2020.11.08）

× ▲「小日子手摘茶屋」堅持打造最有溫度的用餐體驗，餐廳風格有著文青的簡潔、充滿綠意。（圖／記者陳美嘉攝，2020.11.08）

▲ 店內有許多療癒系甜品。（圖／記者陳美嘉攝，2020.11.08）

× ▲ 店內有許多療癒系甜品。（圖／記者陳美嘉攝，2020.11.08）

▲「小日子手摘茶屋」全台首間旗艦店進駐新光三越高雄三多店，佔地百坪採店中店設計。（圖／記者陳美嘉攝，2020.11.08）