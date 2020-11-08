台中遊客人數全國第一　市府拚觀光成績亮眼

交通部觀光局公布109年1月至8月份全國主要觀光遊憩區遊客人數，台中市遊客人數約3千2百萬人次，為全國第一，並較去年同期增加174萬人次、成長約6%，顯示今年雖受新冠肺炎疫情的影響，國人來台中觀光旅遊有增無減，中市府團隊推動觀光努力受到國人肯定。

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中市觀旅局長林筱淇表示，觀旅局積極提升國內外遊客到訪台中旅遊人次，以多元創意及執行力推動城市行銷、觀光工程、旅宿管理等工作，讓中市觀光遊憩品質及軟硬體建設繼續提升，並且運用各種行銷方式，傳遞專屬於台中的城市特色，讓遊客在旅程中體驗中市美好獨特的城市魅力。

林筱淇表示，今年初爆發新冠肺炎疫情時正值2020台灣燈會籌備期，中市府團隊齊心協力克服萬難成功防疫，打造安心賞燈環境，燈會遊客人次逾1千2百萬人次。3至5月疫情最嚴竣時，中市府雖暫時停辦許多活動，在疫情解封後，落實防疫新生活運動接續舉辦「大安沙雕音樂季」、「臺中購物節」、「臺中好湯溫泉季」、「臺中國際舞蹈嘉年華」等觀光主題亮點活動，透過戶外節慶活動讓國人身心舒緩；年底前「台中國際花毯節」、「耶誕城晚會」、「跨年晚會」接連登場，觀光遊客人次預計將再創新高。





台中市現有24處遊憩據點納入全國觀光遊憩區統計，包括后里馬場、東豐自行車綠廊及后豐鐵馬道、麗寶樂園、草悟道丶大坑風景區、大甲鐵砧山、谷關溫泉區、高美溼地等熱門景點均特別受遊客喜愛，顯示疫情下，國人對於登山健行、溫泉旅遊、戶外旅遊活動的青睞。