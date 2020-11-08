中職／1:3落後絕地大逆轉　統一勇奪隊史第10冠史上第一

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第3局陳傑憲上來之後選到保送，接著林安可敲出安打上壘，一三壘有人時，陳鏞基雖然敲出雙殺打，不過三壘跑者順勢回到本壘攻得分數，統一形成3:0的超前。
不過3局下，統一先發泰迪突然出現危機，一上來就被潘志芳和王威晨敲出安打，之後許基宏打出滾地球推進跑者上三壘，接著陳子豪、周思齊、江坤宇、岳東華連續4支安打，讓兄弟一口氣打回4分逆轉比數，反倒以4:3超前。
在前3局之後，雙方投手也開始穩定下來，進入到投手戰的節奏，獅隊掌握住第7局的反攻機會，一出局後林靖凱敲安，郭阜林選到四壞球，雖然米蘭達三振掉林祐樂抓到第2個出局數，但是一次暴投、一次捕逸，卻讓兄弟付出代價，三壘跑者回來得到追平分。
之後吳桀睿也擊出安打送回超前分，統一再度超前，兄弟緊急換投為黃恩賜，但是他一上來首打席就被陳傑憲給完全咬中，敲出兩分打點的全壘打，比數改寫為7:4。
7局下，輪到泰迪出現危機，兩出局後許基宏和陳子豪都擊出安打，獅隊換投為黃竣彥，他順利解決掉周思齊，化解危機。比賽後段兩隊都讓第5戰的先發上來穩住局勢。
統一教練團讓布雷克投完最後2局，這位3天前才完封的洋投，也燃燒自己最後的餘力，雖然第9局一上來就被詹子賢敲出場地二壘安打，但仍解決最後3名打者，讓球隊拿下冠軍。
本場比賽的單場MVP為陳傑憲，總冠軍賽MVP為潘武雄，而兩隊的優秀球員分別為布雷克和江坤宇。