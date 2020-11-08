中職／1:3落後絕地大逆轉　統一勇奪隊史第10冠史上第一

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中職／1:3落後絕地大逆轉　統一勇奪隊史第10冠史上第一

記者黃建霖/綜合報導

calendar_today2020-11-08 21:05:18｜update2020-11-08 21:17:10

統一獅奪得隊史第10冠。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.11.05）
▲統一獅奪得隊史第10冠。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.11.05）
中信兄弟今天在洲際棒球場和統一獅進行今年台灣大賽的最終決賽， 一度在系列賽陷入1:3絕對落後的獅隊，今天在搶七戰中靠著第7局代打吳桀睿的超前安，以及陳傑憲鎖定勝利的2分砲，幫助球隊最終以7:4拿下勝利，3連勝拿下隊史第10座冠軍。
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此役挾著2連勝的氣勢，統一今天開賽展現非常出色的進攻效率，今天改打第2棒的陳傑憲，首局就敲出帶有打點的二壘安打；第2局則是林祐樂在得點圈有人時適時敲安，幫助球隊取得2:0領先。
第3局陳傑憲上來之後選到保送，接著林安可敲出安打上壘，一三壘有人時，陳鏞基雖然敲出雙殺打，不過三壘跑者順勢回到本壘攻得分數，統一形成3:0的超前。

不過3局下，統一先發泰迪突然出現危機，一上來就被潘志芳和王威晨敲出安打，之後許基宏打出滾地球推進跑者上三壘，接著陳子豪、周思齊、江坤宇、岳東華連續4支安打，讓兄弟一口氣打回4分逆轉比數，反倒以4:3超前。

在前3局之後，雙方投手也開始穩定下來，進入到投手戰的節奏，獅隊掌握住第7局的反攻機會，一出局後林靖凱敲安，郭阜林選到四壞球，雖然米蘭達三振掉林祐樂抓到第2個出局數，但是一次暴投、一次捕逸，卻讓兄弟付出代價，三壘跑者回來得到追平分。

之後吳桀睿也擊出安打送回超前分，統一再度超前，兄弟緊急換投為黃恩賜，但是他一上來首打席就被陳傑憲給完全咬中，敲出兩分打點的全壘打，比數改寫為7:4。

7局下，輪到泰迪出現危機，兩出局後許基宏和陳子豪都擊出安打，獅隊換投為黃竣彥，他順利解決掉周思齊，化解危機。比賽後段兩隊都讓第5戰的先發上來穩住局勢。

統一教練團讓布雷克投完最後2局，這位3天前才完封的洋投，也燃燒自己最後的餘力，雖然第9局一上來就被詹子賢敲出場地二壘安打，但仍解決最後3名打者，讓球隊拿下冠軍。
本場比賽的單場MVP為陳傑憲，總冠軍賽MVP為潘武雄，而兩隊的優秀球員分別為布雷克和江坤宇。 
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