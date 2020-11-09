高流「戶外舞台」先啓用　打造雙舞台與市民共跨高雄百年

眾所期待的高雄流行音樂中心室內表演廳「測試場」演出，原規劃於今年11月28日登場，但經董事們專業評估後，決議暫緩，而先行測試啟用「戶外舞台」，高市文化局更規劃將其併入跨年活動，預期打造全台首創「跨年雙舞台」演出，與市民共跨高雄百年。

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「室內表演廳」可視為整個高流的心臟，攸關高雄流行音樂展演場域的成敗，在第1次董事會議中，針對場館營運、滿載測試與開幕等議題進行交流及審查，董事們認為，場館尚在驗收階段，宜先完成內部技術測試，並邀請專家參與、蒐集專業意見回饋，進行場館設備調教修正，再行接續觀眾滿載測試，董事柯俊任也強調，應確認每一個安全環節皆無虞，以提供最好的視覺與聽覺享受。

高流除場館內部的表演廳，另有依傍著海港的戶外表演場地，因應場館內部測試期程調整，多位董事們提議先行測試啟用高流「戶外舞台，而斥資興建的擋音牆，除阻隔演出聲響也兼具視覺美感，具獨特優勢，創造演唱會多樣風貌。

高市文化局長兼高流董事長王文翠表示，起初對於11月28日室內表演廳測試性演出延期辦理充滿掙扎，且2019年時已延期一次，想起當時索票的市民朋友們，失落感確能感同身受；希望藉由專業董事，為場館營運與各項業務推動方針進行嚴格把關，這不僅是「專業」的展現，也是一種公共社會的「責任」。