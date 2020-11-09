白宮將易主　分析家：歐盟仍需習慣沒有美國領導

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但前歐盟執行委員會主席榮科（Jean-ClaudeJuncker）早些時候做出一貫的直率評估，他說：「拜登不會一夜間改變華府對國際問題的態度，因為他無法這麼做。」
法國智庫「賈克迪羅研究所」（Jacques DelorsInstitute）主管麥雅爾（Sebastian Maillard）則警告：「歐洲人必須學習在沒有美國領導全球的情況下生活。」
德國政治學家凱姆（Markus Kaim）同意上述說法，他說：「在可預見的未來，美國將全心聚焦於自家事務。」
冷戰後數十年間，美國曾是西方世界的警長，在世界各地展現軍力，上述評論道出對昔日情景將不復見的預期。
儘管美國仍在不同地區維持航空母艦打擊群，以及在歐洲、韓國、日本、阿富汗及巴林等地設有基地，但美國持續從衝突區域撤軍。
美國撤軍趨勢是從前總統歐巴馬開始，在現任總統川普主政時期加劇。更值得注意的是，美國過去20年內已將大部分軍事重心從歐洲轉移到亞洲。
義大利智庫國際事務研究院（Istituto AffariInternazionali, IAI）主管托西（Nathalie Tocci）說：「我們正見證美國帝國主義結束，美國不再想當世界警察。」（譯者：陳正健/核稿：林治平）1091108