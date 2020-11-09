NOW早報／蔡英文祝賀拜登！台人抖「暗黑內幕」：太明顯

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原PO在PTT貼文指出「蔡英文發推特祝賀拜登，這等級真的說不上高，四年前蔡英文是打電話給川普本人祝賀，四年之後改用推文，這就跟祭祖一樣，東西擺出來，香點了拜過了，祖先有沒有收到不知道，總之是盡了心意」。貼文一出，網友紛紛回應「只能說真的不要太明顯啦...才四年前的事情，鐵定被拿來比較」、「該不會電話打不過去吧嗚嗚嗚」、「有想過別人要接妳台灣電話嗎？」、「真的規格就有差了」、「真的太明顯了，維基百科還有川蔡通話的歷史檔案勒...」、「姑且不論立場，這兩者祝賀方式真的太明顯」。
事實上，2016年12月2日，我國總統蔡英文自台灣致電給贏得選舉的川普，祝賀當選新任總統，通話歷時10多分鐘，雙方針對政治、經濟、安全及亞洲印太區域情勢交換意見，川普並多次於網站及推特發表看法，這是史上首次美國候任總統與中華民國總統直接進行通話，在國際上引發熱議。 而到了2020年，民主黨候選人拜登勝出消息出爐後，總統蔡英文則在推特表示「現在輪到我祝賀拜登與賀錦麗當選總統和副總統，奠基雙方關係的價值非常堅實， 我期待共同努力以增進我們的友誼，並為國際社會做出貢獻」。
辛普森家族再現神預言？2012幾乎預測今年開票結果
美國總統大選結果於台灣時間昨（8）日凌晨逐漸明朗，多家美國媒體都報導民主黨候選人拜登（Joe Biden）獲得逾270張選舉人票成功當選。美國有網友發現動畫卡通《辛普森家族》（The Simpsons）於2012年的節目中，令人驚訝的幾乎完美預測此次各州大選結果。
今日天氣／東北季風影響 各地有雨
今（9）日東北季風持續影響，迎風面的北部及東半部地區不定時會有飄雨情形出現，其中基隆北海岸、東北部地區及大台北山區還是有較大雨勢發生的機率；另外，由於中高層水氣增加，中南部地區雲量增多，也有降雨的機會，外出活動建議攜帶雨具備用；預測氣溫方面，各地低溫大約18至22度，沿海空曠地區及近山區平地溫度可能更低一些，北台灣高溫約20至22度，其他地區約24至27度。
鍾明軒道歉木棉花！粉絲爆「網紅集體刪留言」：風向變了
網紅鍾明軒日前因電影《鬼滅之刃劇場版：無限列車》中文版配音合作遭取消，出面痛批木棉花公司，並詛咒公司盡快倒閉引發爭議，而鍾明軒7日也針對此事出面道歉，表示自己的言行太過偏激，再引發熱議，有不少人發現YouTuber原本留言支持他，但之後疑似默默刪除，被網友酸見風轉舵。
放火遭仙人跳裸照流出！本人高EQ「還原照片」 眾全驚呆
擁有百萬訂閱的Youtuber「放火」李育群，日前揪網美「青青」過夜，不料卻被女方的男友發現，並強拍裸照、簽本票，雖雙方已經和解，但不雅裸照仍然遭外流，對於此事件，放火先前先高EQ回應被讚爆，近日更是消費自己，還原裸照姿勢拍攝照片，讓粉絲看到驚呆。
中職／1:3落後絕地大逆轉 統一勇奪隊史第10冠史上第一
中信兄弟昨天在洲際棒球場和統一獅進行今年台灣大賽的最終決賽， 一度在系列賽陷入1:3絕對落後的獅隊，昨天在搶七戰中靠著第7局代打吳桀睿的超前安，以及陳傑憲鎖定勝利的2分砲，幫助球隊最終以7:4拿下勝利，3連勝拿下隊史第10座冠軍。（編輯：賴詠璿）