先打再說？美媒：若官司敗了 川普考慮認輸和平移交政權
先打再說？美媒：若官司敗了 川普考慮認輸和平移交政權
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-11-09 06:07:50
美國總統大選結果明朗化，由民主黨候選人拜登與搭檔賀錦麗拿下勝利，可即便如此，川普是否會就此罷休、抑或是掀起法律混戰仍讓外界憂心。有外媒報導稱，一旦法律戰失敗，川普將計畫承認敗選並和平移交權力，但前提是打過官司。
根據美國《福新新聞》報導，已過幾日由於 2 人在幾個關鍵州份票數過近，加上認為選舉存在舞弊情事，川普拒絕承認敗選可能，其競選團隊更已在多個拜登微幅領先的搖擺州提起訴訟，包括內華達州、賓夕法尼亞州和喬治亞州，卻遭多州法官相繼駁回。川普繼續在推特上發動連串攻勢，不僅強調自己獲得的合法選票為史上現任總統最多，並重申美國人民有權進行誠實的選舉，只有合法的選票作數，非法選票則不該被計入。
川普不僅對對手感到憤怒，還多次質疑自己的法律團隊無法在選舉訴訟上發揮作用，不相信他們能勝任在法庭上為自己辯護的任務，要求其競選團隊尋找更好的律師。儘管川普展現出來的都是不準備認輸的姿態，不過有 2 名知情人士向《福新新聞》透露，若法律戰無法改變任何選舉結果，川普將考慮承認敗選，也願和平移交權力，但未具體說明移交的時間。