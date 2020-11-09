新冠肺炎全球破5千萬！歐洲最慘「3天就多100萬例」
新冠肺炎全球破5千萬！歐洲最慘「3天就多100萬例」
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-11-09 07:24:08｜update2020-11-09 07:27:55
美國大選在過去一週幾乎佔據了所有新聞焦點，但與此同時新冠肺炎仍在全球肆虐，更衝破 5000 萬例的大關，除了美國每天都多出逾 10 萬例，歐洲的疫情更是猛烈，每 3 天就新增 100 萬例確診。
綜合《路透社》等外媒報導，新冠肺炎全球累計病例 8 日突破 5000 萬例，其中 1／4 是過去 30 天內多出來的，而第二波疫情的凶猛程度，讓 10 月成了疫情爆發至今最慘的一個月，光是過去一週，全球平均每天都會多出約 54 萬例確診。報導並指出，疫情升溫速度之驚人，可從病例翻倍速度窺見端倪，舉例來說，全球確診人數從 3000 萬增至 4000 萬，花了 32 天；但再增加到 5000 萬則只花了 21 天。
目前歐洲已成為全球最嚴重疫區，累計已有約 1200 萬確診，約每 3 天就增加 100 萬例，佔全球新增病例的 51% ，死亡則占全球的 24% ；其中法國過去一週平均每天就新增 54400 例，比印度還快。
美國方面，單日新增確診數已連續 4 天超過 10 萬例，過去 10 個月的染疫總人數接近 1000 萬，疫情並未有放緩跡象。根據美國約翰霍普金斯大學統計，截至發稿時間為止，全球新冠肺炎確診人數已來到 50282709 人，死亡人數則達 1254453 人。