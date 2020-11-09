「艾陶」誕生！氣象專家曝走勢　後一熱低壓最快今再成颱

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對此，氣象專家吳德榮在《三立準氣象· 老大洩天機》專欄表示，最新「路徑潛勢預測圖」顯示，在南海的熱帶低壓發展成第21號颱風「艾陶」，向西進行，撲向越南。另一「熱帶低壓」則在菲律賓東方海面，最快將於今日發展為第22號颱風「梵高」（VAMCO），未來經菲律賓中部、向西進入南海，也朝越南前進。故颱風生成數將追近「氣候平均值」，已不適合再說今年的颱風「偏少」。但此兩颱風的未來路徑，皆離台甚遠、無影響。最新（8日20時）歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬亦顯示，未來一周南海及菲律賓東方海面，各有颱風生成，台灣東方海面因此而有較多的水氣，再加上盛行東北風，形成「迎風雨背風晴」、北台溼涼的天氣型態。
而受到東北季風影響，今晨大台北、東半部有局部雨。截至5時平地最低氣溫約在17、18度。最新歐洲模式模擬顯示，今日東北風影響，北台溼涼，其他地區早晚涼；大台北及東半部有局部短暫雨，北海岸、北部山區及東北部有較大雨勢；桃園以南有中高雲移入，為多雲時晴、鄰近山區偶有局部零星降雨的機率。
明日、周三（10、11日）仍受東北風影響，北台溼涼；大台北及東半部有局部短暫雨，北海岸、北部山區及東北部有較大雨勢；桃園以南晴時多雲，日夜溫差大。周四、五（12、13日）冷空氣略減弱、氣溫略回升；周六（14日）有一股東北風及冷空氣，氣溫略下降；下周（15）日冷空氣略減弱、氣溫略回升；皆為「迎風雨、背風晴」的天氣。（編輯：賴詠璿）