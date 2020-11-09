小英推特上給拜登賀電！專家嘆不妙：不過是對內宣傳把戲

張競指出，其實在通信科技如此昌明的現代社會，真要發個賀電給拜登，隨便上網就可以找到其競選總部的電子郵件地址，大家等因奉此地將元首賀電發過去，就是標準官樣文章衙門辦事，外館官員要是拿這種草率粗糙作法，其實就是證明所派駐外館親信辦理洋務無能至極。
他認為，辦外交就是要能搞好人際關係，千萬不要小看致送這份賀電，送信專差只能被擋在門口，在櫃臺請對方簽收，就表示不得其門而入；還是找得到門路，派出高階外交官員，親自遞交給對方之親信幕僚，甚至是大使出馬，能夠順利獲得當選者本人親自接見，將元首賀函當面當面呈送。這個過程與管道就是外交實力展示，更代表未來互動親疏程度。
張競接著說，「當然要是能夠安排電話親自通聯，透過口語直接致賀，那就更是上升到另個檔次囉！」辦外交雖然是要謹守分寸親兄弟明算帳，但其亦是講求human touch（人情味）的藝術，但是如何拿捏？能夠共同演出，必然就要您情我願，才能相互配合搭腔唱和。
至於「利用社交軟體所表達賀電」可行嗎？張競直言，這是表態給第三者與提供媒體消費運用，不過是搞個對內宣傳把戲，但騙不過懂門道的政治觀察家與情報分析師。「一個冷冰冰的推特，就算不是小編對小編在互動，但到底是個完全透明的場面話，還是少了份人情味。從這看來，面對拜登，起手式看來就不太妙囉？難怪網上大家議論紛紛，這又要怪得了誰呢？」（編輯：許苡晴）