小英推特上給拜登賀電！專家嘆不妙：不過是對內宣傳把戲

美國總統大選結果出爐，最終由民主黨候選人拜登確定勝出，預定明（2021）年1月20日將就任成為美國第46任總統。而總統蔡英文日前也透過推特向拜登表達祝賀之意，強調「期待台美能共同努力增進雙方友誼，並為國際社會做出貢獻」。對此，中華戰略學會研究員張競認為，利用社交軟體表達賀電，是表態給第三者與提供媒體消費運用，不過是搞個對內宣傳把戲，他並直言「從這看來，面對拜登，起手式看來就不太妙囉？」

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張競在臉書以「蔡總統是否已發送正式賀電？」為題發文，他表示，此種對於尚未就職之友邦新任元首當選人，所致送之道賀電文，通常是在外館確認賀電送達對方後，才會對媒體發佈訊息。國內製備賀電文書呈請核判，所需作業時間很短，透過外交電文管道傳送更是幾乎即時，但是遞交時間長短，就是足以檢證外館是否能與拜登陣營直接通聯，是否掌握溝通管道，能夠將元首賀電送達，表面看來雖是「庶務」，但卻可以顯現出外館辦理「政務」到不到位！

張競指出，其實在通信科技如此昌明的現代社會，真要發個賀電給拜登，隨便上網就可以找到其競選總部的電子郵件地址，大家等因奉此地將元首賀電發過去，就是標準官樣文章衙門辦事，外館官員要是拿這種草率粗糙作法，其實就是證明所派駐外館親信辦理洋務無能至極。



▲總統蔡英文在推特祝賀拜登當選美國總統。（圖／翻攝蔡英文推特）

他認為，辦外交就是要能搞好人際關係，千萬不要小看致送這份賀電，送信專差只能被擋在門口，在櫃臺請對方簽收，就表示不得其門而入；還是找得到門路，派出高階外交官員，親自遞交給對方之親信幕僚，甚至是大使出馬，能夠順利獲得當選者本人親自接見，將元首賀函當面當面呈送。這個過程與管道就是外交實力展示，更代表未來互動親疏程度。





張競接著說，「當然要是能夠安排電話親自通聯，透過口語直接致賀，那就更是上升到另個檔次囉！」辦外交雖然是要謹守分寸親兄弟明算帳，但其亦是講求human touch（人情味）的藝術，但是如何拿捏？能夠共同演出，必然就要您情我願，才能相互配合搭腔唱和。





至於「利用社交軟體所表達賀電」可行嗎？張競直言，這是表態給第三者與提供媒體消費運用，不過是搞個對內宣傳把戲，但騙不過懂門道的政治觀察家與情報分析師。「一個冷冰冰的推特，就算不是小編對小編在互動，但到底是個完全透明的場面話，還是少了份人情味。從這看來，面對拜登，起手式看來就不太妙囉？難怪網上大家議論紛紛，這又要怪得了誰呢？」（編輯：許苡晴）