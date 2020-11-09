全球疫情未緩 英將領憂：緊張或將升溫而醞釀第三次大戰
全球疫情未緩 英將領憂：緊張或將升溫而醞釀第三次大戰
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-11-09 08:25:50
全球高度關注美國大選，因未來美國的領導人選將牽動國際局勢發展，但新冠肺炎疫情仍未見緩解，且殺傷力不亞於政治因素。英國就有高階將領近日接受英媒專訪時擔憂的表示，若病毒再肆虐下去，經濟危機加上區域矛盾與衝突升溫，不排除醞釀成第三次世界大戰。
英國國防參謀長卡特（ Nick Carter ）近日接受英國《天空新聞》（ Sky News ）採訪時聲稱，原先區域間就存在著小型軍事衝突，如亞美尼亞與亞塞拜然、中國與印度等，但由於疫情催化緊張情勢持續升溫，把更多國家和武器型態都牽扯進來，演變成第三次世界大戰並非不可能。卡特強調，疫情不只會影響經濟，還會帶來新的國安威脅：「我們正生活在一個全世界都處於不確定和緊張的時刻...我們真正面臨的風險，是現有的區域衝突隨著情勢加劇引發的錯誤判斷。」
卡特並表示，歷史或許不會自己重演，但它有自己的節奏，回顧前 2 次世界大戰發生前，確實也出現區域衝突和對狀況的錯誤判斷，至終演變成大規模的全球戰爭。