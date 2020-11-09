本周運勢出爐！魔羯迎「年度幸福時刻」　獅子健康亮紅燈

時間過得飛快，一轉眼2020年僅剩不到2個月，11月也在不知不覺中進入第2個禮拜了！知名命理老師艾菲爾近日就公布「12星座本周運勢吉凶」，其中，魔羯座好運大爆棚，將迎來年度的幸福與幸運時刻；而獅子座的部分，則是健康亮紅燈，需多多留意身體狀況。

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白羊座（11/09~11/15）

最近對投資理財的事特別感興趣，包括股市、房地產，或是金融貨幣和基金，都願意花時間去研究分析。因為你覺得美國大選結束後，排除了不確定因素，終於可以安心賺錢拼經濟。最近的戀愛運是好的，你可以把握機會。





金牛座（11/09~11/15）





最近生活中最大的煩惱和不確定因素來自於你的工作，如果工作穩定下來，相信你的心也可以安定下來，否則在工作與收入不穩定的情況下，你自己都覺得快要有恐慌症了。最近要避免前往山邊、水邊、湖邊，忌高怕水，容易出意外。





雙子座（11/09~11/15）





最近如果在徬徨、猶豫要不要繼續求學和讀書深造的朋友，建議你可以在求知識的道路上繼續堅持。如果今年年底有重要的考試機會，希望你全力以赴，因為你會取得絕佳成績。關於愛情，最近是彼此愛慕、喜歡與欣賞的桃花緣分。





巨蟹座（11/09~11/15）





最近的愛情能量真的非常好，有機會能遇到一見鍾情的對象與姻緣。如果你打算今年年底結婚，你人生中的幸福時光，真的即將發生，一定要排除萬難好好把握。想要求子的朋友，最近懷孕的機率也大大增加。



▲知名命理老師艾菲爾近日公布「12星座本周運勢吉凶」，其中，摩羯座將喜迎「年度幸福與幸運時刻」。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自pixabay）

獅子座（11/09~11/15）





最近要注意你的健康問題，特別是過去半年以來體重忽胖、忽瘦的朋友，不要輕忽這樣的現象，可能是健康亮紅燈的隱憂，除了身體的健康值得關注外，心理的健康也需要好好調適，不要長時間沉浸在憂鬱與不開心的情緒中，這樣是一種不健康的行為。





處女座（11/09~11/15）





最近你應該多找朋友，如果有不開心的事，可以和朋友、家人或同學聊一聊，這樣對你獲得內心平靜有很大的幫助。愛面子的你，遇到生活問題、感情問題時一定要先敞開自己的心門，如此一來，身邊朋友才能有效幫助你、開導你。





天秤座（11/09~11/15）





最近你的心情不錯，就是陷入沒有理由亂花錢、亂買東西的狀態。但仔細想想，這種亂花錢的生活模式不就是你原來的個性嗎？如果你是因為最近賺得比較多，適當犒賞自己也是一種生活享受。不過，若你是藉錢來消費，這種行為就非常不可取了。最近的感情與戀愛關係，切忌吵架，一吵架就會分手。



天蠍座（11/09~11/15）





最近你的朋友運和投資運都非常好，會因為工作關係而結識新朋友，你與新朋友之間有共同興趣或喜好，彼此能成為工作與生活中的好友。最近想要積極減肥的人，多運動是你獲得健康的不二法門。至於近期的愛情關係，出現了信任危機，你們雙方都需要坐下來好好談一談。



▲知名命理老師艾菲爾提醒，天秤座本周切忌與愛人吵架，一吵架就會分手。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自pixabay）

射手座（11/09~11/15）





最近要注意身體的疲倦現象，如果感覺到容易頭昏、想睡或是精神不濟時，千萬別再硬撐，免得把身體搞壞了！如果今年還沒安排健康檢查的朋友，希望你們可以在這個冬天積極安排身體檢查，這樣才能開心迎接歲末年終的幸福時刻。最近的愛情運勢，你需要主動一點，會遇到還不錯的對象。





魔羯座（11/09~11/15）





最近你的運氣和職場好運非常明顯，年度的幸福與幸運時刻即將來臨！有可能會收到別人送你的禮物，或是有意外中獎、獲得獎品的機會。在好運來臨時，你不可以偷懶，應該更積極地在各方面表現自己的才華與優勢，相信對你在事業與工作突破，將會非常有幫助。





水瓶座（11/09~11/15）





最近的工作運勢進入上升階段，你會被賦予更多的工作權力和職場資源，你需要好好的表現自己的才華與優勢。在職場中、學習中表現得越積極、越自信，你將收穫更多讚美和鼓勵。凡事不要怕困難，只要你願意面對問題，其實事情就已經先解決一半了。





雙魚座（11/09~11/15）





最近你有非常好的人際關係和人脈資源，你要善用這一波好人氣，除了廣結善緣外，也可以結識跟你有共同興趣和愛好的朋友。最近你是一個愛幻想、喜歡做白日夢、喜歡天馬行空想像自己未來的人，除了想像之外，如果可以把夢想化為實際的行動，將來的成就和收穫一定不可思議。（編輯：許苡晴）

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