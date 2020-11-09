拜登勝選　BBC：中國可能不如想像中開心

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不過，不少分析師指出，中國領導人可能默默感到失望，原因不是喜歡川普，而是因為川普若再執政4年，對中國而言是一個大獎。川普造成美國內部嚴重分裂、在國際社會飽受孤立，這種情況若持續，讓美國由盛轉衰正是北京長久以來的期盼。
這種想法從中國官媒對美國大選的報導就可得知，報導強調的並非選舉本身，而是相關示威、對立以及美國疫情確診人數再創新高等消息。
拜登（Joe Biden）願意在氣候變遷等重要議題上尋求與中國合作，或許能讓北京得到好處，但拜登同時也承諾努力與美國盟友修復關係，在遏止中國野心方面，拜登的做法或許比獨善其身的川普更加有效。
在美國向來重要的盟友印度方面，雖然拜登副手賀錦麗（Kamala Harris）的印度血統讓印度頗感驕儌，但拜登對待印度總理莫迪（Narendra Modi）的態度可能不會有川普熱情。
在美國遏制中國崛起的印太戰略以及打擊全球恐怖主義方面，印度是關鍵夥伴，這個大方向在拜登就任後預料不變。不過，兩人若要建立私人情誼可能比較困難。
川普避免批評莫迪歧視穆斯林的爭議性政策，但拜登大膽的多，他的競選官網呼籲印度政府恢復喀什米爾地區的人權，並批評印度政府兩項引發穆斯林大型示威的法案，也就是公民法修正案（CAA）及建立全國公民登記資料庫（NRC）。
此外，在與北韓關係方面，北韓領導人金正恩恐怕也希望川普連任。金正恩和川普的「川金會」雖然搶占版面，卻沒多大實質意義，北韓依舊發展核武，美國依舊施以制裁。但拜登相反，他要求北韓先展現廢除核武計畫的意願，才願意與金正恩會面。
許多分析師認為，除非拜登陣營很快與平壤展開協商，否則美國與北韓針鋒相對的日子又要重演。
至於美國與英國向來的「特殊關係」，在拜登上任後則可能面臨下滑。畢竟老謀深算的民主黨人拜登和大砲性格的脫歐派英相強生（Boris Johnson）「看來可不像是好朋友」。
要推測兩人未來關係，或許可從兩人的過往窺知一二。2016年川普贏得總統大選時，英國同時公投通過脫歐。當時拜登和他的老闆歐巴馬（Barack Obama，時任美國總統）都不諱言，他們希望脫歐公投是另一個結果。
川普曾稱強生是「英國版川普」；拜登似乎也同意這一點，據稱他曾形容強生是川普在外表與內在雙方面的複製人。因此在脫歐議題上，拜登一開始或許會更願意和布魯塞爾、柏林與巴黎商談，而非英國。但英美畢竟有歷史淵源與深刻的外交關係，最終還是能找到共通點。
至於對俄羅斯關係，拜登曾說美國的「最大威脅」是俄羅斯，莫斯科不會忘記這點。拜登在2011年任副總統時曾說，如果他是蒲亭（Vladimir Putin）就不會再競選總統連任，因為這對國家、對他自己都不好。蒲亭也不會忘記這句話。
分析指出，俄羅斯擔心拜登就任後，華府將施加更多壓力與制裁。不過有分析師認為，至少拜登政府比川普更容易預測，即將在明年2月到期的「新戰略武器裁減條約」（New START）或許更容易達成協議。（編輯：馮昭）1091109