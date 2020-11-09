慰安婦博物館熄燈　募資兩百萬盼啟動重建計畫

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而阿嬤家的新地點在婦援會不斷的努力下，直到上禮拜找到最後確認的地點。位置在承德路三段32號5樓，鄰近民權西路捷運站且交通便利，因為成本等各項因素考量所以找的新地點是辦公大樓，但空間約60坪且屋況很好，可以減少修整和裝潢費用，房租66000元管理費3000元，先簽約兩年。
婦援會董事長葉德蘭說，感謝在這個時刻大家情義相挺，一起見證我們即將重新出發的起始點，婦女救援基金會在服務阿嬤的時候沒有一點私心，都是全力以赴，相信我們的歷任董事還有曾經幫助過我們的朋友都能了解，也感謝在紀念影片中阿嬤的家屬對我們的肯定。阿嬤的勇敢、阿嬤的故事就是台灣的勇敢、台灣的故事的一部份，一定會把阿嬤的勇敢故事流傳下來。
台北市議員林亮君也表示，當時知道這個地點無法繼續經營的時候，跟婦援會花了很多努力，公部門提供的地點也一起做了很多評估甚至實地場勘，但受限於現場環境還有館藏保存的部份，一直找不到適合的空間，最終婦援會找尋到位於大同區的新館址，讓阿嬤家可以繼續經營。往後不管在中央或是地方，我們都會不斷努力，期待阿嬤家接下來在更多議題可以繼續推廣，也希望所有女性都可以自在平等的在台灣生活。
阿嬤家在嘖嘖的募資一開始設定募得3百萬，現在因為新租屋處的屋況比預期好，所以將金額降至兩百萬，也在募資網站發出聲明，預計用多少錢就募資多少錢，婦援會認為這是一種社會責任跟誠信。這兩年規劃將阿嬤家以小型博物館的方式呈現，可定期更換主題輪展，讓觀賞民眾可以看到不同展覽，有更多新鮮感。另外也可以讓阿嬤家走出去，讓「慰安婦」歷史進入校園社區外展，讓更多學生、民眾可以了解慰安婦歷史故事和性別人權議題。