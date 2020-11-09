慰安婦博物館熄燈　募資兩百萬盼啟動重建計畫

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慰安婦博物館熄燈　募資兩百萬盼啟動重建計畫

記者黃仁杰／台北報導

calendar_today2020-11-09 09:35:17

慰安婦博物館熄燈　募資兩百萬盼啟動重建計畫
▲「阿嬤家-和平與女性人權館」，因財務狀況、疫情衝擊還有租約到期的影響下，7日於大稻埕迪化街現址召開休館記者會。（圖／婦援會提供）
台灣第一座慰安婦博物館「阿嬤家-和平與女性人權館」，因財務狀況、疫情衝擊還有租約到期的影響下，7日於大稻埕迪化街現址召開休館記者會，宣告10日起將暫時休館。除了播放紀念影片表達對阿嬤家的不捨，也舉辦「時光將囊」紀念活動，以及預告新博物館的規劃與未來的展望。
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婦援會執行長杜瑛秋表示，108年阿嬤家收入約700多萬、支出1100多萬，共虧損了約400萬，由於持續負債下去太辛苦，所以想辦法開源節流，今年統計至10月左右，整體支出降低至約600萬。收入的部分，基金會捐款約150萬都是指定給阿嬤家的專款，完全使用在阿嬤家的經營跟運作，但今年度截至10月在商品、場租、門票、展覽等收益的收入總合連100萬都不到，加上補助收入約70幾萬，經營的相當辛苦。
而阿嬤家的新地點在婦援會不斷的努力下，直到上禮拜找到最後確認的地點。位置在承德路三段32號5樓，鄰近民權西路捷運站且交通便利，因為成本等各項因素考量所以找的新地點是辦公大樓，但空間約60坪且屋況很好，可以減少修整和裝潢費用，房租66000元管理費3000元，先簽約兩年。

婦援會董事長葉德蘭說，感謝在這個時刻大家情義相挺，一起見證我們即將重新出發的起始點，婦女救援基金會在服務阿嬤的時候沒有一點私心，都是全力以赴，相信我們的歷任董事還有曾經幫助過我們的朋友都能了解，也感謝在紀念影片中阿嬤的家屬對我們的肯定。阿嬤的勇敢、阿嬤的故事就是台灣的勇敢、台灣的故事的一部份，一定會把阿嬤的勇敢故事流傳下來。

台北市議員林亮君也表示，當時知道這個地點無法繼續經營的時候，跟婦援會花了很多努力，公部門提供的地點也一起做了很多評估甚至實地場勘，但受限於現場環境還有館藏保存的部份，一直找不到適合的空間，最終婦援會找尋到位於大同區的新館址，讓阿嬤家可以繼續經營。往後不管在中央或是地方，我們都會不斷努力，期待阿嬤家接下來在更多議題可以繼續推廣，也希望所有女性都可以自在平等的在台灣生活。
阿嬤家在嘖嘖的募資一開始設定募得3百萬，現在因為新租屋處的屋況比預期好，所以將金額降至兩百萬，也在募資網站發出聲明，預計用多少錢就募資多少錢，婦援會認為這是一種社會責任跟誠信。這兩年規劃將阿嬤家以小型博物館的方式呈現，可定期更換主題輪展，讓觀賞民眾可以看到不同展覽，有更多新鮮感。另外也可以讓阿嬤家走出去，讓「慰安婦」歷史進入校園社區外展，讓更多學生、民眾可以了解慰安婦歷史故事和性別人權議題。
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