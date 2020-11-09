美大選拜登勝！台股創新高破萬三漲176點　新台幣升近4角

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美大選拜登勝！台股創新高破萬三漲176點　新台幣升近4角

記者顏真真/台北報導

calendar_today2020-11-09 09:55:58

台股漲。（圖／記者顏真真攝）
▲美國大選拜登勝出，台北股、匯市齊揚，台股11月9日早盤更創新高突破萬三、一度大漲176點。（圖／記者顏真真攝）
美國總統大選由拜登勝出，台北股、匯市（9）日同步大漲，台股更突破13000點，一度觸13149.90點，再度創歷史新高，大漲176.37點，漲幅逾1%，而新台幣兌美元亦站上28.5元、強升3.76角。
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美國總統大選結果明朗化，民主黨候選人拜登宣布勝選，即便爭取連任失敗的現任總統川普揚言提告，但由於市場不確定因素漸消除，亞股今日包括韓股、日股及台股早盤都紅通通，台股更是一開盤就登上13000點，隨後更大漲176點之多。
台股今日早盤開高走高，加權股價指數以13053.98點、上漲80.45點開出，更在蘋概三王領軍下，進一步觸13149.90點，再創歷史新高，大漲176.37點，類股表現上，航運股漲逾3%，造紙、玻璃陶瓷及生技醫療類股也有2%以上的漲幅，電子及金融股亦漲逾1%，其中聯詠漲逾9%，大立光及聯電盤中漲逾3%，台積電、鴻海也有1%以上漲幅，目前大盤漲幅收斂至120餘點。
在台股大漲逾百點之下，新台幣兌美元今日早盤同樣開高走高，以28.86元開盤、升值1.6分開出，一度觸及28.50元的前央行總裁「彭淮南防線」，早盤也勁揚了3.76角，目前在28.505元震盪。
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