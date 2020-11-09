NBA／美媒爆Ibaka若離隊只為了冠軍 湖人也是潛在追求者
NBA／美媒爆Ibaka若離隊只為了冠軍 湖人也是潛在追求者
運動中心/綜合報導
calendar_today2020-11-09 10:02:08
根據《Sporting News》記者Sean Deveney報導，多倫多暴龍積極想要續約陣中大前鋒Serge Ibaka，不過如果他最終選擇離開暴龍，那他將會去一支能力可以爭冠的球隊。
Ibaka在離開雷霆之後，短暫待過魔術，最終在多倫多找到了落腳處，還和球隊一起在2019年拿到了隊史首冠。他在暴龍的4個賽季場軍14.2分、7.4籃板、1.2阻攻，是球隊板凳上最重要的球員。而在本季結束之後，Ibaka將成為一名完全自由球員，而聯盟有多支球隊對他很感興趣，包括獨行俠、快艇、塞爾提克、熱火和拓荒者，都希望他能加盟。
另外，Deveney也爆料有一位聯盟高級主管表示，季後禁區戰力恐將遭盜挖角的湖人，目前正在尋求願意降價前來的老將。而若Ibaka心繫冠軍，願意接受中產、甚至底薪的價碼，那洛杉磯也可能是選擇之一。Ibaka本季薪資為2327萬美元，過去6年他賺進約9000萬美元的薪水，生涯則是賺近9659萬美元，下一份額約將有有望將這個數字推進到破億。