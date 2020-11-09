雙11「上班族十大搶購攻略」出爐！包包、風衣獨佔前5名
雙11「上班族十大搶購攻略」出爐！包包、風衣獨佔前5名
記者賴志昶/綜合報導
calendar_today2020-11-09 09:59:38
電商購物盛事雙11進入倒數，搶購優惠下殺商品成為全民運動。電商平台業者今（9）公布「上班族十大搶購攻略」，其中包款類商品就攻佔前5名榜單中的3個名次，另外新穎的服飾配件也是民眾搶購重點。
據PChome 24h購物公佈的「雙11必敗！上班族十大搶購攻略」，前5名分別為斜背包、風衣、後背包、公事包以及襯衫。業者觀察，前名中斜背包、後背包、公事包等包款類商品，即攻佔榜單3個名次，上班族多趁年終大檔汰舊換新包包，透過選購新品犒賞工作辛勞，並多選擇時尚機能性強的商品，有感促惠帶動強勁消費力道。另外，皮夾、皮鞋以及皮帶的排名分別為6至8名。業者指出，衣服、皮夾、皮鞋等服飾配件也是上班族雙11的搶購重點，藉由新穎的行頭及配件，更能為形象加分，也推升相關品項買氣飆升。眼鏡與行李箱則列為9至10名。業者表示，針對通勤上班族或是商務人士，功能性商品也成為雙11檔期中不可或缺的必敗品項，像是因應冬季通勤禦寒的保暖風衣，或是外出差旅的行李箱等，也都名列攻略榜單中，豐富多元的破盤商品，持續炒熱雙11熱鬧購物氣氛與買氣。