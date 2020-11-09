川普推特治國將告終　卸任後發文不再有特別防範

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不過這家公司表示，這項防範措施不適用卸任的官員。
推特發言人在聲明中說：「這個政策架構適用現任世界領袖和競選公職的候選人，不再具有這些身分的一般公民不適用。」
川普推特帳號@realDonaldTrump上有多則推文已被推特加註警語和標示，包括3日大選後毫無根據地指控選舉舞弊的相關推文。川普5月推文違反推特對於「讚頌暴力」的規定時，推特將推文隱藏，同時標示「推特已判定讓人們繼續存取該推文可能符合公共利益」。
然而，根據社群網站臉書（Facebook）政策，拜登（Joe Biden）明年元月就職後，川普的發文似乎也不再具有豁免權，將會受到臉書第3方事實查核合作夥伴的檢視。
臉書網路政策顯示，政治人物的定義是競選公職的候選人、現任官員與獲任命的內閣人員，以及各政黨和他們的領袖，而政治人物的發文可免受事實查核。
此外，「曾競選公職的候選人或前官員仍涵蓋在我們第3方事實查核計畫中」。
路透社詢問臉書將如何對待川普的帳號，但臉書尚未回應。
美國媒體昨天報導，拜登預估已拿下賓州，累計選舉人票數超越270張當選門檻。共和黨籍的川普未承認敗選，誓言對結果提出法律挑戰。（譯者：盧映孜/核稿：嚴思祺）1091109