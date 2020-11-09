廣編／聖誕暖心星風味　節日限定系列溫馨上市

在冬季涼風吹拂之際，最令人期待的節慶也即將到來。瑞士食品領導品牌雀巢（Nestlé）今日起於各大零售通路正式推出與星巴克®（Starbucks®），共同傾心打造的「Starbucks® at Home星巴克®節日限定系列」！延續先前推出咖啡膠囊、咖啡豆及特選系列咖啡等產品的熱潮，在耶誕節慶期間持續將美味咖啡帶入家中。「星巴克®節日限定系列」產品包含適用於Nescafe Dolce Gusto及Nespresso的膠囊咖啡、咖啡豆及特選即溶系列咖啡，今日起於全聯福利中心、家樂福、momo購物網、博客來及限定百貨櫃點等通路正式販售。

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歡慶暖心佳節 「Starbucks® at Home」星巴克節日限定系列繽紛上市

聖誕佳節即將來到，不僅是一年中台灣人最期待的節日之一，更象徵著新的一年即將展開。團聚歡愉的時刻，少不了一杯暖心的咖啡，而近期人們也更加注重「享家」感受，家成為娛樂、消費的據點，無論是日常的生活情調或是居家派對，都能藉由濃濃的咖啡香氣傳遞聖誕氣息。





「Starbucks® at Home星巴克®節日限定系列咖啡」為歡樂的節期敲響了第一鐘，外包裝以星巴克於20年前推出、最能代表星巴克耶誕季節的紅杯為靈感，完美呈現節日氛圍，洋溢著滿滿的熱情與愉悅，而今年，這股風情也將席捲各大零售通路。





為了滿足各種不同的咖啡飲用習慣，「星巴克®節日限定系列咖啡」涵蓋不同咖啡種類，「星巴克®節日限定特調咖啡豆」及適用Nespresso膠囊系統的「節日限定特調咖啡膠囊」(Holiday Blend Coffee)，以兩種不同風味的咖啡豆－濃郁迷人的拉丁美洲咖啡豆及擁有香料芬芳的印尼咖啡豆，混合烘焙出富有層次且風味飽滿的頂級咖啡；喜愛花式咖啡的消費者則能享受「星巴克®太妃核果風味拿鐵即溶咖啡」，或者使用雀巢多趣酷思膠囊咖啡機，以「星巴克®太妃核果風味拿鐵咖啡膠囊」(Toffee Nut Latte)輕鬆沖煮出濃香撲鼻的咖啡，這款咖啡完美重現來自咖啡館的迷人美味－香甜濃郁的太妃糖，結合溫暖的烘烤核果香氣及綿密濃厚的奶泡。為歡慶聖誕節的到來，本次更推出了太妃核果拿鐵膠囊組合，內含3種經典風味組合及季節限定版馬克杯，以咖啡妝點季節星享受！每年必喝的限定飲品現在不需等待，在家以簡單步驟就能擁有聖誕佳節的幸福滋味！





咖啡控們別錯過！「Starbucks® at Home」星巴克節日限定系列於各大通路發售

星巴克®節日限定系列咖啡超越時間與空間的限制，讓每個人在家中就能打造出屬於自己的咖啡館，更能毫不費力的享受星巴克®咖啡熟悉的美味。全系列2大口味、4款商品將於全聯福利中心、家樂福、momo購物網、博客來及限定百貨櫃點來等通路限量販售，更加符合現在的享家潮流，無論何時，星巴克的經典風味都能輕鬆到手，立即品嘗星級美味！