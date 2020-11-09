丹麥水貂染變種新冠病毒嚇壞歐洲！英國加強入境限制

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報導

North Jutland region )

今年 4 月，同為貂皮生產大國的荷蘭，也曾發現養殖場裡的水貂感染新冠病毒，而將出現病例的養殖場全面封鎖，而丹麥這次通報的突變病毒，則是分別從該國境內 5 座不同的水貂養殖場發現，且範圍還在擴散中。

對此世界衛生組織( World Health Organization, WHO )則表示，已和丹麥當局取得聯繫，但具體的病毒情況、變異與傳染問題都還在調查，呼籲各界維持審慎之餘，暫時無須過度恐慌。