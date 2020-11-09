丹麥水貂染變種新冠病毒嚇壞歐洲！英國加強入境限制

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丹麥首相梅特·弗雷德里克森（ Mette Frederiksen ）坦言，此事非常嚴重，不僅增加防疫困難度，研究也顯示變異的病毒株會削弱人體形成抗體的能力，而這可能導致目前正在研發的新冠病毒疫苗失效。
作為全球最大的貂皮生產國(佔全球皮草生產量約 4 成)，即便再痛心，丹麥政府也只能下令撲殺逾 1700 萬隻的水貂，而這舉動也將導致丹麥的經濟受到衝擊，對抗病毒之餘，還得設法挽救本已低迷的經濟。同時，要在國內約 1100 座養殖場盡快完成撲殺作業也非易事。
由於丹麥變種新冠病毒存在重大不確定性，為了防止病毒在英國擴散，英國政府下令，自當地時間 8 日凌晨 4 時點起，禁止 14 天內到過丹麥的非英籍貨運司機入境、禁止近期去過丹麥的外國旅客入境、來自丹麥的客機及客輪不給予降落或停泊，而從丹麥返國的英國公民，也必須與家人一起自我隔離 14 天。
今年 4 月，同為貂皮生產大國的荷蘭，也曾發現養殖場裡的水貂感染新冠病毒，而將出現病例的養殖場全面封鎖，而丹麥這次通報的突變病毒，則是分別從該國境內 5 座不同的水貂養殖場發現，且範圍還在擴散中。
對此世界衛生組織( World Health Organization, WHO )則表示，已和丹麥當局取得聯繫，但具體的病毒情況、變異與傳染問題都還在調查，呼籲各界維持審慎之餘，暫時無須過度恐慌。
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