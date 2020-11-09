嘉義博茶會5位大師分享茶文化 即日開放報名
記者邱嘉琪/嘉義報導
calendar_today2020-11-09 11:13:56
高山茶都2020嘉義博茶會將於11月21日至30日中埔鄉農會金蘭分部盛大展出，今年以茶與藝術為核心，有許多重量級活動如預約看展抽3C豪禮、異國茶舞表演、小小泡茶師研習營、台式鬥茶、茶文化講座、YOYO親子唱跳秀等，其中茶文化講座邀請茶文化中頂尖大師分享，即日起開放報名。
此次活動中，茶文化講座更重金邀請茶文化中頂尖大師，打造茶藝內涵必上5堂課，分別邀請許效舜老師分享「茶藝品收藏與文化發展」主題，林榮國老師談「試論茶產業的創新可能」；林致兵老師分享「新茶創新與潮流創建品牌」；賴正南老師談「隱藏在茶湯禮科學密碼」；陳俊良老師分享「茶空間新美學」，邀請全國喜愛品茶的民眾前來共襄盛舉，一同吸取關於茶的各種知識，從茶藝文化、藝品收藏及新茶創新、創建潮流茶品牌無所不包。茶文化講座即日起開放預約，每場次限量100人額滿為止，民眾可至高山茶都2020嘉義博茶會官方網站，登錄會員點選報名，在預約成功後將收到Email 通知信，只要在11月21日至11月29日講座開始前，於嘉義縣中埔鄉農會金蘭分部(嘉義縣中埔鄉阿里山公路172號)「大會服務台」出示預約本人身分證正本，經工作人員用條碼機核對身份後即可領取課程券乙張。2020嘉義博茶會以「TEA & ART」為規劃重點，8大主題館、2大奉茶區、5場茶文化講座、10場茶文化展演，並有6大類的茶文化DIY，以藝術、創意的活動方式，引領民眾進入嘉義縣的「茶鄉」；未來4、5年期間，將陸續以設計、生活、潮流等為走向，塑造出一個屬於嘉義縣茶文化特色的活動；去年展期共吸引18萬人次參觀，今年融合藝術打造全台唯一特色主題館，預估有望突破20萬參觀人次，吸引更多民眾蒞臨嘉義縣參加博茶會。