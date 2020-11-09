張國煒入鏡代言　2021星宇航空桌曆「初始號」開放預購

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星宇航空表示， 2021 年桌曆今日下午 17 時起至 11 月 18 日23:59 開放預購，每筆訂單限購 10 本，預購首刷 3,000 份，另加贈明信片 4 入組。桌曆採用星際銀為主色調，封面以銀色線條勾勒艙門輪廓及機身蒙皮鉚釘，讓民眾翻開封面即象徵打開艙門，映入眼簾的是簡單卻鼓舞人心的一句話「 Time to start a new chapter 」，期許能重整腳步開啟嶄新的一年。
星宇航空指出，內頁照片刻意將天色及天光調整為金屬灰色調，一方面呼應了太空風格，也希望能傳達衝破雲霄雨過天青的展望，透過一月及十二月份首尾呼應，選擇董事長張國煒親自從德國漢堡接回星宇首架 A321neo 時，身穿機師訓練服步入 B-58201 機艙及檢查航機的身影，不僅讓粉絲能永久珍藏別具意義的畫面，也分別表達一個年度令人期待的開始及完美慎重的結束。
此外，航機照片以結構性、透視感十足的構圖，展現 A321neo 客機不同的角度及姿態，更凸顯一般人難以看到的局部細節，包含發動機內部機件、機腹構造及駕駛艙等；空服員制服則由專業模特兒進行拍攝，以霸氣的轉身、瀟灑的台步，展現制服華麗時尚的一面。