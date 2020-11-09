藍委質疑東洋涉炒股　金管會承諾2個月查清有無內線交易

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國民黨立委賴士葆也認為東洋案有2大嚴重瑕疵，除誤導投資者，讓大家以為取得疫苗代理權，更明顯是違反內線交易炒股。他進一步指出，10月12日當天記者會是在收盤之後舉行，過去平均是5、6百張，那天爆量2千多張，11月3日是在下午6點多開記者會宣布破局，當天就有人先賣，賣了5千多張，股價跌2.4%，隔天更是跌停，可是前一天11月2日還有人買入1萬多張，很明顯看得到有人知道內線，有人先買、先賣。曾銘宗也要求金管會調查誰事先知道東洋將終止代理疫苗先賣出股票，這已經違反證交法內線交易問題。
國民黨立委費鴻泰同樣質疑林全是自己出面開記者會，但記者會內容與網路聲明書不同，而且之前東洋成交量最多只有400多張，但後來變2千多張，若一下子增加1、200張還不會懷疑，一下子增至好幾倍不得不懷疑，11月2日還有1萬多張交易，11月3日變5千多張，10月12日、11月2日、11月3日交易非常不尋常，這沒有人在搞鬼「我是不相信」，如果金管會證期局不查，那「我就查你們」。
賴士葆及費鴻泰等人也質疑金管會是不是怕東洋董事長林全，因為他是前行政院長，所以不敢查。費鴻泰更爆料金管會證期局去跟櫃買中心要資料，櫃買中心竟然不給，還要金管會發函，「你們被櫃買打臉，證期局指揮不了櫃買」。
費鴻泰還說，大家都說林全與總統蔡英文關係好，是不是有人給了衛福部長陳時中壓力，讓陳時中第一時間撈過界先說金管會可以追查有無不法，但東洋發布消息無誇大不實，不建議調查，這讓社會大眾很難相信林全興林全幫眾沒有給衛福部壓力，費鴻泰也問黃天牧他們有給金管會壓力嗎？黃天牧說：「目前沒有，我沒有接到任何訊息」。
黃天牧也強調，金管會一定會依法秉公處理，東洋案已經由櫃買中心進行查核，這是櫃買中心直接監理，金管會也要求盡速查出。賴士葆則說，這個案子大家都很關注，這也不難查，金管會能否1周就給答案？黃天牧回應表示，此案金管會分2大部分追查，第1是重大訊息公告是否符合規定，這部分可以2周內有結果；第2是追查違法證交法第157條，有無內線交易問題，此部分比較需要時間與正確，可以在2個月內查核完畢。