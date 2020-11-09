台彩「2020歡喜逗陣來捐血」台南響應超過300袋

台灣彩券公司為鼓勵民眾挽袖捐血做公益，特別舉辦「2020歡喜逗陣來捐血」公益活動，邀請各地捐血中心及彩券經銷商夥伴共襄盛舉，民眾只要前來捐血，就能免費獲得刮刮樂彩券。週日首站來到台南公園的中山捐血車，現場還有熱鬧的經銷商表演及抽獎活動，民眾參與非常熱烈，捐血量超過300袋，還出動血袋運送車，趕緊將一袋袋的血送回血庫。台彩公司總經理蔡國基也親自蒞臨台南，感謝經銷商慷慨支持，並同樣捲起袖子捐出一袋熱血。

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▲台彩舉辦「2020歡喜逗陣來捐血」公益活動，台南民眾踴躍參與，捐出超過300袋熱血。（圖／記者攝影）

× ▲台彩舉辦「2020歡喜逗陣來捐血」公益活動，台南民眾踴躍參與，捐出超過300袋熱血。（圖／記者攝影）

▲台彩總經理蔡國基聽聞血庫存量短缺，立刻捐出一袋熱血。（圖／記者攝影）

× ▲台彩總經理蔡國基聽聞血庫存量短缺，立刻捐出一袋熱血。（圖／記者攝影）

總經理蔡國基表示，台彩公司每年都和各地捐血中心及公益彩券經銷商合作，舉辦大型捐血送彩券公益活動。自民國96年至108年為止，共有5197位彩券經銷商捐出價值超過550萬的彩券，共募得13832袋、總計345.8萬c.c.的熱血。今年首站來到台南，恰巧最近台南血庫存量短缺，看到民眾踴躍捐血，蔡總經理也開心表示，非常感謝彩券經銷商與捐血站的幫忙，希望這樣的活動能夠帶來及時雨，幫助在地血庫。

▲彩券經銷商們不僅慷慨捐出彩券做公益，現場更帶來各種表演活動。（圖／記者攝影）

× ▲彩券經銷商們不僅慷慨捐出彩券做公益，現場更帶來各種表演活動。（圖／記者攝影）

▲李姓經銷商特別打扮成財神爺，希望為活動帶來好財運。（圖／記者攝影）

× ▲李姓經銷商特別打扮成財神爺，希望為活動帶來好財運。（圖／記者攝影）

雖然不少經銷商本身也是弱勢族群，卻更懂得施比受更有福，除了慷慨捐贈彩券，在活動現場更準備了表演節目，都是利用平日休息時間練習，而民眾熱烈的反應及參與，就是最好的鼓勵。台彩公司也指出，雖然今年因為疫情，第二季刮刮樂部分銷售成績，受到比較大的影響，但是台彩公司不斷推陳出新，加上經銷商的努力，年度整體銷售表現，依然較去年同期相比成長了4%。

▲為鼓勵更多民眾踴躍捐血，只要在活動現場捐血250c.c.，就可免費獲得價值200元的刮刮樂彩券；捐血500c.c.者更可獲得價值500元的彩券。（圖／記者攝影）

× ▲為鼓勵更多民眾踴躍捐血，只要在活動現場捐血250c.c.，就可免費獲得價值200元的刮刮樂彩券；捐血500c.c.者更可獲得價值500元的彩券。（圖／記者攝影）

本著回饋社會的感激，台彩公司也希望透過舉辦捐血送彩券的活動，鼓勵更多民眾捐血一袋，救人一命。為鼓勵更多民眾踴躍捐血獻愛心，只要在活動現場捐血250c.c.，就可免費獲得價值200元的刮刮樂彩券；捐血500c.c.者更可獲得價值500元的彩券，現場更有抽獎遊戲，有機會可以抽中最大獎Nitendo Switch。接下來11月15日在桃園市、11月21日在宜蘭縣，同樣也有「2020歡喜逗陣來捐血」活動，歡迎在地民眾踴躍參加。