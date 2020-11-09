WHA復會台灣未受邀　外交部：中國阻撓參與

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外交部指出，本（73）屆WHA復會訂於11月9日至14日以全線上方式進行，很遺憾截至目前為止，我們還沒有收到邀請函。對於中國阻撓台灣參與WHO，以及WHO持續漠視2,350萬台灣人民的健康人權，外交部表達高度遺憾及強烈不滿。在全球目前仍深陷新冠肺炎疫情嚴重威脅之際，一再宣稱全球應攜手共同防疫不遺漏任何人的WHO，卻仍基於政治考量，拒絕邀我參與WHA，不僅是漠視我國人民的健康權，對於WHO憲章揭櫫的「全民均健」（health for all）崇高目標無疑也是一大諷刺。
外交部強調，我們深信「德不孤、必有鄰」，在我國努力爭取參與WHA的過程中，國際社會的聲援力道越來越強勁，包括美國再次發表聲明敦促WHO幹事長邀請我出席WHA，並鼓勵WHO擴大與台灣有意義合作，最近歐洲、非洲、拉丁美洲等地區國家的行政及立法部門相繼公開表達對我支持，各國媒體及國際醫衛NGO等也大力予我聲援，在在彰顯台灣參與WHA實係攸關全球公衛健康的重要議題，並已廣獲國際社會的支持。外交部與衛福部將會善用不斷累積的強大國際支持動能及聲量，持續積極爭取完整參與WHO所有會議、機制及活動。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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